Robin van Persie'nin yeni golcüsü Süper Lig'den! Feyenoord'un sürpriz transferi resmen duyuruldu

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Robin van Persie'nin çalıştırdığı Feyenoord, Göztepeli Romulo'yu transfer etmek istiyor. Hollanda basını Robin van Persie'nin Romulo transferine onay verdiğini duyururken, Feyenoord'un halihazırda Göztepeli yıldızı bir süredir takip ettiğini de ifade etti.

Romulo'nun Göztepe ile gösterdiği başarılı performans, Robin van Persie'nin Feyenoord'una doğru transfer kapılarını açtı. Hollanda basınının haberine göre bir süredir Romulo'yu transfer etmek isteyen Feyenoord, eski Fenerbahçeli Robin van Persie'nin de onayıyla resmi temaslara başlamaya hazırlanıyor.

ROMULO TRANSFERİ İÇİN FEYENOORD HOCASI ROBIN VAN PERSIE'DEN ONAY ÇIKTI

Robin van Persie yakın zamanda Feyenoord'un başına geçmesiyle birlikte, gelecek sezon için de planlamalara başladı. Kulüp yönetiminden Romulo önerisini alan Robin van Persie, sürpriz transfere onay verdi ve Brezilyalı golcünün önemli bir hamle olacağını belirtti! An itibarıyla Hollanda ekibi hocasının da onayıyla transfer için nabız yoklamaya başlarken, Romulo'nun da yurt dışında oynamaya sıcak baktığı biliniyor. Halihazırda Göztepe ile 2028 yazına kadar sözleşmesi bulunan 23 yaşındaki golcü, Avrupa'da ve Türkiye'de pek çok kulüp tarafından takip ediliyor.

TRANSFER HEDEFİNDEKİ ROMULO'NUN GÖZTEPE PERFORMANSI

İzmir ekibiyle bu sezon 24 maça çıkan ve 1963 dakika sahada kalan Romulo, 15 gol ve 8 asistlik özel bir katkı sağladı. Son olarak da 2.5 milyon Euro bedelle Brezilya'nın Athletico Paranaense ekibinden transfer edilen Romulo için meblağ olarak beklenti her geçen gün artıyor.