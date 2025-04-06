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 | Eyüp Ensar Yeşil

Jose Mourinho Okay Yokuşlu'dan özür diledi!

Fenerbahçe'nin evinde Trabzonspor'u 4-1 yendiği maç öncesinde Jose Mourinho'dan centilmence bir hareket geldi. Fenerbahçe'nin Portekizli Teknik Direktörü Jose Mourinho, maç öncesi Trabzonspor soyunma odasına giderek ilk maçta yaşananlar için bordo mavili takımın oyuncusu Okay Yokuşlu'dan özür diledi.

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Jose Mourinho Okay Yokuşlu'dan özür diledi!
KAYNAK:
NTV Spor
|
GİRİŞ:
06.04.2025
saat ikonu 23:07
|
GÜNCELLEME:
06.04.2025
saat ikonu 23:07

Zirve takibine devam eden Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında evinde Trabzonspor'u 4-1 yenerken, maç öncesi sarı lacivertli takımın hocası Jose Mourinho'dan centilmence bir hareket geldi.

Jose Mourinho Okay Yokuşlu'dan özür diledi!

OKAY YOKUŞLU'DAN ÖZÜR DİLEDİ

Fenerbahçe'nin Portekizli Teknik Direktörü Jose Mourinho, maç öncesi Trabzonspor soyunma odasına giderek ilk maçta yaşananlar için bordo mavili takımın oyuncusu Okay Yokuşlu'dan özür diledi. Geçtiğimiz kasım ayında Papara Park'ta oynanan müsabakada, Trabzonspor'un penaltı kazandığı pozisyonda yerde kalan Okay, Portekizli teknik adamın sert söylemlerine maruz kalmıştı.

Mourinho, dördüncü hakemin uyarısı sonucunda sarı kart görmüştü.

Jose Mourinho Okay Yokuşlu'dan özür diledi!
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