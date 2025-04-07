Aston Villa'ya bir Türk daha: Yasin Özcan ve Arda güler hamlelerinden sonra yine sürpriz transfer!

Aston Villa'da Yasin Özcan ve Arda Güler'in ardından yeni transfer hedefi Berke Özer oldu. Geçtiğimiz transfer döneminde Yasin Özcan'ı kadrosuna katan ve akabinde ise Arda Güler ile de ilgilendiklerini açıklayan Aston Villa, şimdi de Berke Özer'i transfer listesine aldı.

Aston Villa için transferde Berke Özer gündemi söz konusu. Halihazırda Yasin Özcan'ı kadrosuna katan ve Arda Güler ile de yakından ilgilenen Aston Villa, şimdi de Berke Özer için devreye girmeye hazırlanıyor. İngiliz ekibi, gelecek yaz hem Arda Güler'i hem de Berke Özer'i takıma kazandırmak istiyor.

ASTON VILLA'DA YASİN ÖZCAN VE ARDA GÜLER'DEN SONRA ŞİMDİ DE BERKE ÖZER TRANSFERİ

Monchi'nin sportif direktörlüğünü yaptığı Aston Villa, Türk yeteneklere yatırımlar yapmaya devam ediyor. Halihazırda Kasımpaşalı Yasin Özcan ile sözleşme imzalamış olan İngiltere ekibi, Arda Güler ile Berke Özer'i de ivedi şekilde kadrosuna katmak istiyor. Geçtiğimiz günlerde Arda Güler'in iyi bir transfer olacağını açıklayan Monchi'den, İngiltere basınına göre şimdi de Berke Özer hamlesi gelmek üzere! Deneyimli spor insanı, an itibarıyla yatırımlarını Türk yeteneklere yapmaya devam ediyor.

BERKE ÖZER KRİTİĞİ

Galatasaray'ın Fernando Muslera sonrasında gündeminde olan Berke Özer için Club Brugge sonrasında şimdi de Aston Villa ihtimali ortaya çıktı. Halihazırda Berke Özer'in yurt dışında oynamaya olumlu baktığı süreçte, Galatasaray'ın nasıl bir hamle yapacağı ayrıca merak konusu olmuş durumda.