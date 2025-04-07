Virgil van Dijk imzayı atıyor: Fenerbahçe ve Galatasaray'a transferde sürpriz gelişme!

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın yakından ilgilendiği Virgil van Dijk için Liverpool cephesinde sürpriz bir gelişme yaşandı. Uzun zamandır Virgil van Dijk transferini gözeten Fenerbahçe ve Galatasaray'a, an itibarıyla Liverpool'dan kötü haber geldi. Hollandalı stoper, transfer sürecini kendisi açıkladı.

Virgil van Dijk için Fenerbahçe ve Galatasaray'a Liverpool tarafından kötü haber geldi. Fulham maçının ardından açıklamalar yapan Virgil van Dijk, Liverpool ile kontrat görüşmelerinin olumlu ilerlediğini söyledi ve Fenerbahçe ile Galatasaray gibi ihtimallere şu an için kapıyı kapattı.

VIRGIL VAN DIJK TRANSFERİNDE FENERBAHÇE VE GALATASARAY'A KÖTÜ HABER

İngiliz deviyle olan sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Virgil van Dijk, Fulham maçının ardından flaş açıklamalarda bulundu. Kulübü ve taraftarları sevdiğini belirten tecrübeli stoper, "Bu kulübü ve taraftarları seviyorum. Yine yanımızdalardı. Onlara galibiyetle karşılık vermek istedik. Onlardan ricam, pazar günü de orada olmaları ve stadyumu her zaman olduğu gibi harika bir atmosfere çevirmeleri." dedi. Ayrıca Hollandalı savunmacı geleceği hakkında ise, "Evet, Liverpool ile görüşmelerde ilerleme var. Bakın, bunlar kulüp içi görüşmeler ve neler olacağını göreceğiz." sözlerini sarf etti.

VAN DIJK PERFORMANSI

İngiliz devi ile tüm kulvarlarda 43 maça çıkan 33 yaşındaki Virgil van Dijk, 3 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.