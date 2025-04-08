Jose Mourinho istedi Ali Koç teklif yaptı: Fenerbahçe yıldız isme 3 yıllık sözleşme önerdi!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, başkan Ali Koç'tan Milan Skriniar'ın kalmasını istedi. Süreçten hareketle Milan Skriniar transferi için PSG ile pazarlık masasına oturan Ali Koç, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun da raporuyla Milan Skriniar'a 3 yıllık da sözleşme önerdi.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Jose Mourinho'dan gelen istek doğrultusunda Milan Skriniar transferi için harekete geçti. Halihazırda Fenerbahçe'de kiralık olarak forma giyen Milan Skriniar, Jose Mourinho'nun da olumlu yöndeki raporuyla Ali Koç tarafından transfer listesinin başına yazıldı ve süreç resmen başlatıldı.

FENERBAHÇE BAŞKANI ALİ KOÇ'TAN JOSE MOURINHO'NUN RAPORUYLA MILAN SKRINIAR TRANSFERİ

Jose Mourinho'nun onayıyla devre arasında kiralık olarak transfer edilen Milan Skriniar, Fenerbahçe'deki performansıyla herkesten tam not aldı! Portekizli hocanın hakkında 'kalmalı' dediği Milan Skriniar için Ali Koç tarafından transfer görüşmeleri ivedi şekilde başlatılırken; tecrübeli savunmacının da İstanbul'da olmaktan memnun olduğu ve 3 yıllık sözleşme önerisine sıcak yaklaştığı süreç, PSG ile de anlaşılmasıyla birlikte olumlu şekilde sonlanacak. Ayrıca Sabah'ın haberine göre ise Fransız devi ile iyi ilişkileri olan başkan Ali Koç, yaz dönemine kalmadan transfer sürecini tamamlayacak ve Milan Skriniar kamp döneminde Fenerbahçe ile çalışmalara devam edecek.

TRANSFER GÜNDEMİNDEKİ MILAN SKRINIAR VE FENERBAHÇE PERFORMANSI

Ara transferde Fenerbahçe'ye katılan Milan Skriniar, şu ana kadar sarı lacivertli formayla 15 maça çıktı ve 2 gol ile 2 asistlik katkı sağladı.