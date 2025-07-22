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 | Dilek Ulusan

Ozan Güven'in hapis cezası aldığı darp davasında gerekçeli karar açıklandı

Ozan Güven'in eski sevgilisi Deniz Bulutsuz'u abajurla ve elleriyle vurarak darp etmesine ilişkin 2 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldığı davada gerekçeli karar açıklandı. Mahkeme gerekçeli kararında abajuru ‘silahtan' saydığını, Güven'in suçtan ve cezadan kurtulmaya yönelik savunmasına itibar edilmediğini ve Bulutsuz'un kendisine yapılan saldırıyı def etmek amacıyla Güven'e fiziksel eylemlerde bulunduğunun kabul edildiğini vurguladı.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
22.07.2025
saat ikonu 16:38
|
GÜNCELLEME:
22.07.2025
saat ikonu 16:43

Sevgili oldukları dönemde 'in kendisine uyguladığını belirten Deniz Bulutsuz soluğu savcılıkta aldı. Yıllardır devam eden davada karar çıktı. , sanık Ozan Güven'i 2 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmasına, Deniz Bulutsuz'un ise beraatına hükmetti. Söz konusu davada İstanbul 58.Asliye Ceza Mahkemesi'nce gerekçeli karar açıklandı.

OZAN GÜVEN'İN SAVUNMASINA İTİBAR EDİLMEDİĞİ BELİRTİLDİ

Oyuncu Ozan Güven'in, 13 Haziran 2020'de eski sevgilisi Deniz Bulutsuz'u abajurla ve elleriyle vurmak suretiyle ettiği iddiasıyla yargılandığı Haziran 2025'de karara bağlanmıştı. Mahkeme, Ozan Güven'i ‘silahla kasten yaralama' suçundan 2 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırırken, ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ve ‘hakaret' suçlarından beraatına karar vermişti. Ayrıca Deniz Bulutsuz'un da Ozan Güven'e karşı ‘basit yaralama' suçundan beraatına hükmedilmişti.

Ozan Güven'in hapis cezası aldığı darp davasında gerekçeli karar açıklandı

Mahkeme gerekçeli kararında, Ozan Güven ile Deniz Bulutsuz'un birlikte arkadaşları olan tanık Ramazan Çelik'in evine gittiklerini, sohbet sırasında Bulutsuz'un önceki ilişkisinden bahsettiğini, sonrasında Güven'e ait eve geçtiklerini ve evde yalnız bulundukları sırada aralarındaki tartışmanın büyüdüğünü aktardı. Gerekçeli kararda, tartışma sırasında Güven'in abajurla vurmak suretiyle ve elleriyle Bulutsuz'u darp ettiği, darp sonucunda alınan rapora göre Bulutsuz'un vücudunun çeşitli yerlerinden basit tıbbi bir müdahale ile giderilmeyecek şekilde yaralandığı, Güven'in ise suçtan ve cezadan kurtulmaya yönelik savunmasına itibar edilmediği ve ‘silahla kasten yaralama' suçunu işlediğinin sabit olduğu kaydedildi.

Ozan Güven'in hapis cezası aldığı darp davasında gerekçeli karar açıklandı

Açıklanan gerekçeli kararda, ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ve ‘hakaret' suçları yönünden yapılan değerlendirmede ise mağdur anlatımı dışında somut ve yeterli delil bulunmadığı, Bulutsuz'un söz konusu eve kendi rızasıyla gittiği, kendi rızasıyla kalmaya devam ettiği ve darp olayı gerçekleştikten sonra evden koşarak yalın ayak ayrıldığına ilişkin kamera kayıtlarının olduğu, ‘hakaret' suçunun işlendiğine ilişkin bir tanık beyanı olmadığı gibi kamera kaydının da olmadığı belirtildi. ‘'Bulutsuz'un fiziksel eylemleri, kendisine yapılan saldırıyı engellemek içindir ve saldırıyla orantılıdır'' ifadeleri yer aldı.

Ozan Güven'in hapis cezası aldığı darp davasında gerekçeli karar açıklandı

Gerekçeli kararda, Deniz Bulutsuz hakkındaki yaralama suçuna ilişkin yapılan değerlendirmede ise ilk fiziksel temasın Ozan Güven tarafından abajur ile Bulutsuz'un çenesine yönelik olduğu, Bulutsuz'un kendisine yönelik darp eylemini engellemek amacıyla Güven'e fiziksel eylemlerde bulunduğu, kendisine yapılan saldırıyı def etmek amacıyla yapıldığının kabul edildiği, bu durumda Bulutsuz'un saldırıyı defederken saldırıyla orantılı bir şekilde davrandığı aktarıldı.

ETİKETLER
#şiddet
#darp
#mahkeme
#dava
#Ozan Güven
#Hapis Cezası
#Deniz Bulutsuz
#Magazin
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