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 | Bengü Sarıkuş

ChatGPT ile asla bu bilgileri paylaşmayın!

Çalışırken ve günlük hayatta işleri kolaylaştıran yapay zekaya bazı bilgileri vermek güvenliğimiz açısından risk oluşturabilir. İşte yapay zekaya asla vermemeniz gereken bilgiler...

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ChatGPT ile asla bu bilgileri paylaşmayın!
KAYNAK:
Gerçek Gündem
|
GİRİŞ:
22.07.2025
saat ikonu 16:53
|
GÜNCELLEME:
22.07.2025
saat ikonu 16:53

Uzmanlar, bu tür yapay zekalarla etkileşimde bulunurken kişisel güvenliği riske atabilecek bazı bilgilerin kesinlikle paylaşılmaması gerektiği konusunda uyarıyor. İşte ’ye asla söylememeniz gereken yedi hassas bilgi:

ChatGPT ile asla bu bilgileri paylaşmayın!

1. KİŞİSEL KİMLİK BİLGİLERİ

Pasaport numarası, T.C. kimlik numarası, vergi numarası, ikamet adresi gibi bilgiler asla yapay zekaya verilmemelidir. Bu veriler, kötü niyetli kişilerin eline geçtiğinde kimlik hırsızlığına kadar uzanan ciddi sonuçlar doğurabilir.

ChatGPT ile asla bu bilgileri paylaşmayın!

2. CANLI KONUM BİLGİSİ

“Şu an neredeyim?”, “Evim şurada” gibi ifadeler, farkında olmadan dijital iz bırakmanıza neden olabilir. Konum verileri, sizi takip edebilecek kötü niyetli kişi veya yazılımların işini kolaylaştırır.

ChatGPT ile asla bu bilgileri paylaşmayın!

3. AİLE VE ÖZEL HAYAT DETAYLARI

Aileniz, çocuklarınız, ev adresiniz, sosyal etkinlikleriniz gibi bilgiler masum görünebilir ama dijital ortamda bu tür veriler mahremiyetinize zarar verebilir. Özellikle kimlik belirleme ve izleme risklerini artırır.

ChatGPT ile asla bu bilgileri paylaşmayın!

4. İLETİŞİM BİLGİLERİ (Telefon & E-posta)

ChatGPT’ye telefon numaranızı veya e-posta adresinizi vermek, sizi istenmeyen reklamlara, kimlik avı saldırılarına ve veri sızıntılarına açık hale getirebilir. Unutmayın, bu tür bilgiler kötü niyetli kişiler tarafından sizin dijital hareketlerinizi izlemek için de kullanılabilir.

ChatGPT ile asla bu bilgileri paylaşmayın!

5. PAROLALAR VE GİRİŞ BİLGİLERİ

Kullandığınız sosyal medya hesaplarının ya da dijital platformların şifrelerini ChatGPT ile paylaşmak en büyük güvenlik hatalarından biridir. Bu tür veriler, saldırganlar tarafından ele geçirilerek hesaplarınızın kontrolünü kaybetmenize neden olabilir.

ChatGPT ile asla bu bilgileri paylaşmayın!

6. BANKA VE FİNANSAL BİLGİLER

Kart numaraları, banka hesap bilgileri, IBAN ya da ödeme geçmişi gibi finansal veriler asla yazılı ya da sözlü olarak ChatGPT ile paylaşılmamalıdır. Olası bir veri ihlali durumunda dolandırıcılık riski oldukça yüksektir.

ChatGPT ile asla bu bilgileri paylaşmayın!

7. İŞ YERİNE AİT ÖZEL BİLGİLER

ChatGPT’ye şirket içi belgeler, proje planları, müşteri veritabanları ya da iç yazışmalar gibi hassas kurumsal veriler yüklenmemelidir. Samsung’un, bir mühendisin yapay zekaya gizli kaynak kodu sızdırmasının ardından ChatGPT kullanımını yasaklaması bu konuda çarpıcı bir örnektir.

ChatGPT ile asla bu bilgileri paylaşmayın!

TIBBİ SORULARA DİKKAT!

Yapay zekaya sağlık sorunlarıyla ilgili sorular yöneltilse de, bu cevapların bir doktor tavsiyesi yerine geçmediği unutulmamalıdır. ChatGPT doğru bilgi verebilir gibi görünse de, tıbbi yanlış yönlendirmeler ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Bu nedenle sağlıkla ilgili konularda mutlaka profesyonel destek alınmalıdır.

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ETİKETLER
#chatgpt
#yapay-zeka
#Kişisel Güvenlik
#Veri Sızması
#Kimlik Hırsızlığı
#Mahremiyet
#Teknoloji
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