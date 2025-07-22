İsrail ve Suriye görüşmeleri, Türkiye ve ABD'nin arabuluculuğunda yeniden başladı

Suudi Arabistan'ın El-Hadath kanalının haberine göre İsrail ve Suriye, geçtiğimiz hafta Şam'a yönelik saldırıların ve Suriye'nin güneyindeki Süveyda'da yaşanan çatışmaların ardından güvenlik konularındaki görüşmeleri yeniden başlattı.

TÜRKİYE'NİN VE ABD'NİN ARABULUCULUĞUNDA

Haberde, görüşmelerin Türkiye ve ABD'nin arabuluculuğunda sürdüğü, İsrail heyetinin Suriye ile varılan mutabakatları sonuçlandırmak üzere yakında Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye gitmesinin beklendiği ifade edildi.

Ancak İsrail'in şu anda Suriye'deki saldırılarını durdurma taahhüdünde bulunmadığı ve İsrail-Suriye sınırında silahsızlandırılmış bir bölge oluşturulmasını, sınır boyunca tampon bölgede kalıcı bir İsrail varlığı talep ettiği belirtiliyor.

SÜVEYDA’DAKİ ÇATIŞMALAR VE İSRAİL SALDIRILARI

⁠Suriye'nin güneyindeki Süveyda ilinde 13 Temmuz'da Bedevi Arap aşiretleri ile Dürzi silahlı gruplar arasında küçük çaplı çatışmalar başladı. Bölgeye sevk edilen Suriye güvenlik güçlerine, Dürzi grupların saldırılarında onlarca asker öldü.

Güvenlik güçleri ile yerel silahlı Dürzi gruplar arasındaki çatışmaların büyümesinin ardından taraflar arasında ateşkes sağlandı. Ateşkes kısa sürede bozulurken İsrail ordusu, Suriye güvenlik güçlerini hedef alan saldırılar düzenledi.

İsrail hava kuvvetleri, 16 Temmuz’da Suriye Cumhurbaşkanlığı yerleşkesi, Genelkurmay Başkanlığı ve Savunma Bakanlığı’nı vurdu.

Süveyda’da aynı gün hükümet ile yerel gruplar arasında ateşkes yeniden sağlanırken İsrail savaş uçakları Şam ve Dera’ya saldırılar düzenledi.

Güvenlik güçlerinin çekildiği Süveyda’da, çatışmalar ve İsrail saldırılarında yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği tahmin ediliyor.