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Savunma Teknolojileri
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Editor
 | Ömer Faruk Dogan

Mavi Vatan'a yeni güç: Türkiye'nin milli hücumbotu ilk kez tanıtıldı

STM, Türkiye’nin ilk milli hücumbot projesiyle denizlerdeki caydırıcılığı artırıyor. Gemi, 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF 2025) savunma sanayii dünyasının beğenisine sunuldu.

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Mavi Vatan'a yeni güç: Türkiye'nin milli hücumbotu ilk kez tanıtıldı
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
22.07.2025
saat ikonu 16:57
|
GÜNCELLEME:
22.07.2025
saat ikonu 16:57

STM, tasarımcılığını ve ana yükleniciliğini üstlendiği 'nin milli hücumbotunu, ilk kez 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF 2025) sergiledi. Su üstü harekatları için geliştirilen hücumbot, bekleme ve gizlenme mevkilerinde konuşanacak ve düşmanın tespit ve teşhis kabiliyetlerini zorlaştırabilecek şekilde tasarlandı.

Hücumbot uzun menzilli güdümlü mermilerle hücum gerçekleştirebilecek, gerekli durumlarda fırkateyn ve helikopterlerle koordineli taarruz icra edebilecek yeteneklere sahip olacak.

Mavi Vatan'a yeni güç: Türkiye'nin milli hücumbotu ilk kez tanıtıldı

HAVA SAVUNMA SİSTEMLERİYLE DONATILACAK

Gemi, bekasının sağlanabilmesi maksadıyla yeterli hava savunma sistemleriyle donatılacak, yüksek sürat ve manevra kabiliyetine sahip olacak. Geminin dizaynı dahil olmak üzere inşa faaliyetlerinde ve donatım malzemelerinin temininde mümkün olan en yüksek oranda yerli kaynaklardan yararlanılması hedefleniyor.

Sığ sularda harekat yeteneği ile ön plana çıkan milli hücumbot, düşük radar kesit alanı, tam yük deplasmanda, zorlu deniz koşullarında harekat icra edebilme ve atış yapabilme kabiliyeti ile donatıldı.

STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz, STM'nin Türkiye'nin askeri denizcilik alanında lider mühendislik firması olduğunu belirterek, "Ülkemizin ilk milli korvet projesi MİLGEM'den itibaren üstlendiğimiz görevlerle milli fırkateynimizi geliştirdik ve donanmamıza teslim ettik. Edindiğimiz tecrübeler ve nitelikli insan kaynağımızla ülkemizin milli hücumbot tasarımı için de çalışmalara 2020 yılında imzaladığımız sözleşme ile başladık." ifadelerini kullandı.

ve Savunma Sanayii Başkanlığı ile yürütülen yoğun tasarım süreçlerinin ardından ilk geminin inşası için de tasarımcı olan STM'nin ana yüklenici olarak belirlendiğini aktaran Güleryüz, şunları kaydetti:

"Milli hücumbotumuzun inşasına başladık ve ilk sac kesimini, 8 Temmuz'da İstanbul'da gerçekleştirdik. Bugün ise IDEF'te ilk kez STM'nin özgün tasarımı olan, ülkemize kazandırdığımız, milli hücumbotumuzun modelini IDEF'te sergiliyoruz. Bilindiği üzere donanmamız bugüne kadar yurt dışından özellikle Almanya'nın tasarladığı hücumbotları kullanıyordu. Bu alanda dışa bağımlılığı bitirmekle kalmadık. Aynı zamanda milli korvet ve milli fırkateynin ardından Türkiye artık kendi milli hücumbotunu da tasarlayabilme ve hayata geçirme kabiliyetine kavuşmuş oldu."

Güleryüz, Türk Deniz Kuvvetleri'nin ihtiyaçlarına modern şekilde cevap verecek bir tasarım ortaya koyulduğunu, milli hücumbotun yüksek sürati, gelişmiş silah sistemleri ve ağır deniz koşullarındaki manevra kabiliyeti ile Mavi Vatan'ın güvenliğinde öncü olacağını ifade etti.

Türk donanmasının en uzun boy ve en ağır deplasman tonajına sahip hücumbotunu inşa edeceklerini anlatan Güleryüz, "Yüksek yerlilik oranı ile inşa edeceğimiz hücumbotta azami milli ve yerli silah sistemlerimiz olacak. Hızlı, etkin ve modern bir su üstü platformunu Türk donanmasına kazandıracağız. Bu proje, ülkemizin denizlerdeki caydırıcılığına güç katacak, tam bağımsız hedefimize bir adım daha yaklaşmamızı sağlayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

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ETİKETLER
#türkiye
#savunma sanayi
#deniz kuvvetleri
#Milli Hücumbot
#Stm
#Idef 2025
#Yerli Tasarım
#Savunma Teknolojileri
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