İstanbul Başakşehir yangın son dakika söndürüldü mü? Otluk alanda yangın çıktı

22 Temmuz 2025 Salı günü İstanbul'un Başakşehir ilçesine bağlı olan Güvencintepe Mahallesi'nde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangının dumanlarının yükseldiğini gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi gönderildi.

Vatandaşlar tarafından İstanbul Başakşehir yangın son dakika söndürüldü mü merak ediliyor.

BAŞAKŞEHİR YANGIN SON DAKİKA SÖNDÜRÜLDÜ MÜ?

Başakşehir'de saat 16.00 sıralarında başlayan yangını söndürmek için ekiplerin çalışmaları devam ediyor. Yetkililer tarafından aktarılan bilgilere göre otluk alanda çıkan yangın büyüyerek, ağaçlık alana sıçradı.

Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

BAŞAKŞEHİR YANGIN NEDEN ÇIKTI?

Başakşehir'de çıkan yangının henüz nedeni belirlenemedi. İtfaiye ekipleri tarafından yangının söndürülmesinin ardından, inceleme yapılması bekleniyor. İncelemelerin ardından yangının çıkış sebebi netlik kazanacaktır. Konuyla ilgili yetkililer tarafından herhangi bir açıklama gelirse haberimizi güncelleyeceğiz.