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 | Eyüp Ensar Yeşil

Fenerbahçe'den Okan Buruk açıklaması!

Ziraat Türkiye Kupası'nda Galatasaray'a elenen Fenerbahçe, maç sonunda yaşanan olaylarla ilgili Okan Buruk'un Jose Mourinho'yu tahrik ettiği ve ardından kendini yere attığı iddialarını içeren bir açıklama yayınladı.

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Fenerbahçe'den Okan Buruk açıklaması!
KAYNAK:
Eyüp Ensar Yeşil
|
GİRİŞ:
03.04.2025
saat ikonu 23:14
|
GÜNCELLEME:
03.04.2025
saat ikonu 23:16

Fenerbahçe'nin Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Galatasaray'a 2-1'lik skorla mağlup olarak kupadan elenmesinin ardından karşılaşma sonunda Jose Mourinho ile Okan Buruk tartışmıştı. Maç sonu yaşanan olaylar sonrasında Fenerbahçe'den ilk açıklama geldi.

Fenerbahçe'den Okan Buruk açıklaması!

İşte Fenerbahçe'nin açıklaması;

"Dün maçın ardından hakemlerin elini sıkma bahanesi ile hakemlerle görüşme halindeki Teknik Direktörümüz Jose Mourinho’nun yanına gelen, el kol hareketleri ve söylemler ile teknik direktörümüzü tahrik eden, polis çizgisini geçtikten sonra saygısızca el hareketi yapma cüretini gösteren Okan Buruk hakkında açıklamamızdır.

Teknik Direktörümüzün bu tahrikler karşısında anlık burnuna dokunmasının ardından ilgili şahıs kendini abartılı şekilde yere atmıştır.

Planlı şekilde, haddini aşarak yaptığı tahrikler sonrasında, bu planın devamı olarak kendisini adeta “kurşun yemiş” refleksi ile profesyonelce yere atan bu şahsın saygısız söylem ve hareketleri görüntülerle sabittir.

Burnuna dokunulan bir kişinin yere atlayıp saniyelerce kıvranmasındaki anlamsızlık ve oynanan oyunculuk tüm kamuoyunun malumudur.

Bu şahsın futbolculuk döneminden kendini yere attığı görüntülerin teknik direktörlük kariyerinde de devam ettiği, bu tavrın karakteristik bir duruş olduğu ortadadır.

Yapılan çirkin tahrikler ve sonrasında yaşananlara yönelik değerlendirmenin tek taraflı değil, sebep sonuç bağlantısı ile yapılması gerektiği açıktır."

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