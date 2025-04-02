Fenerbahçe - Galatasaray | CANLI ANLATIM

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk için yarışan Fenerbahçe ile Galatasaray bu kez Türkiye Kupası'nda karşı karşıya gelecek. Türkiye Kupası'nda çeyrek finalde karşılaşacak iki takım, yarı final bileti alabilmek için kozlarını paylaşacak.

CANLI ANLATIM

1'Maç başladı.

GOL! 10' Victor Osimhen attığı golle maçta skoru 1-0 yaptı.

İLK 11'LER

FENERBAHÇE: İrfan Can, Çağlar, Skriniar, Yusuf, Oğuz, Amrabat, Fred, Kostic, Szymanski, Talisca, En Nesyri

GALATASARAY: Günay, Kaan, Davinson, Abdülkerim, Eren, Torreira, Lemina, Yunus, Sara, Barış, Osimhen