Fenerbahçe - Galatasaray | CANLI ANLATIM

İstanbul
Türkiye Kupası Çeyrek Final maçında Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya geliyor. Maçın detayları tgrthaber.com'da...
Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk için yarışan Fenerbahçe ile Galatasaray bu kez Türkiye Kupası'nda karşı karşıya gelecek. Türkiye Kupası'nda çeyrek finalde karşılaşacak iki takım, yarı final bileti alabilmek için kozlarını paylaşacak.
1'Maç başladı.
GOL! 10' Victor Osimhen attığı golle maçta skoru 1-0 yaptı.
FENERBAHÇE: İrfan Can, Çağlar, Skriniar, Yusuf, Oğuz, Amrabat, Fred, Kostic, Szymanski, Talisca, En Nesyri
GALATASARAY: Günay, Kaan, Davinson, Abdülkerim, Eren, Torreira, Lemina, Yunus, Sara, Barış, Osimhen