Galatasaraylı futbolcuların derbi cezaları açıklandı: İşte PFDK'nın kararı!

PFDK, Galatasaray futbolcularından Barış Alper Yılmaz ve Kerem Demirbay için cezaları açıkladı. An itibarıyla derbinin sevk sürecini tamamlayan PFDK, Galatasaraylı yıldız futbolcuların ceza sürecini karara bağladı ve birer maç men olacaklarını duyurdu.

PFDK uyguladığı yönetmelik kararına göre Galatasaraylı Barış Alper Yılmaz ve Kerem Demirbay'a birer maç ceza verdi. Derbideki olaylardan hareketle sevk sürecini tamamlayan PFDK, ayrıca para cezalarını da açıkladı.

PFDK GALATASARAY'IN CEZASINI DUYURDU

"GALATASARAY A.Ş.’nin, 02.04.2025 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-GALATASARAY A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içerisinde kupa kategorisinde misafir kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT’nin 53/2. maddesi uyarınca İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına, Aynı müsabakada GALATASARAY A.Ş.’nin, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT’nin 52/2. ve 46/1. maddeleri uyarınca 168.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, Aynı müsabakada GALATASARAY A.Ş.’nin, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT’nin 40/2. maddesi uyarınca 54.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir."