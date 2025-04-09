Galatasaray’ın transfer listesinde ses getirecek isimler! Kadroya 5. yıldızla beraber yıldız yağacak

Bu sezon şampiyonluğa ulaşarak 5. yıldızı takmak isteyen Galatasaray yeni sezon için şimdiden yıldız isimleri listeye aldı. Muslera ve Mertens'in ayrılacak olması sonrası kaleci ve orta saha transferine odaklanıldı. Sarı kırmızılı ekibin adayları belli olmaya başladı.

Süper Lig’de Samsunspor maçına odaklanan ve şampiyonluk hedefleyen Galatasaray, yeni sezonda kadrosunu erken genişletmek istiyor. Sarı-kırmızılılarda yönetim ve teknik heyet, beşinci yıldıza odaklandı. Beşinci yıldız ile beraber takıma ünlü yıldız isimlerin kazandırılması hedefleniyor.

MUSLERA VE MERTENS'E VEDA

Sezon başında Batshuayi, Jelert, Sara, Jakobs, Osimhen ve Sallai'yi kadrosuna katan, ara transfer döneminde Ahmed Kutucu, Lemina, Morata, Cuesta, Frankowski ve Eren Elmalı hamlesi yapan yönetim, Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılım vizesi gelirse bu kez elini çabuk tutacak. Sezon sonunda Muslera ve Mertens'e veda edecek sarı-kırmızılı takım, kaleci ve 10 numara takviyesinde hata yapmak istemiyor.

KALECİ TRANSFERİNDE 4 İSİM

Kaleci transferinde 4 isim öne çıktı. Cimbom'da yerli transferde Uğurcan ve Berke, yabancı Alisson ve Perri gibi isimler konuşuluyor. Alisson Becker, Temmuz 2018'den bu yana Liverpool forması giyiyor. İngiliz ekibinde toplamda 291 maça çıktı, 258 gol yerken 126 müsabakada da kalesine duvar ördü.

12 MAÇTA KALESİNİ GOLE KAPADI

27 yaşında ve 1.97 boyunda olan Lucas Perri, bu sezon Lyon formasıyla 38 maça çıktı... 47 gole engel olamazken 12 karşılaşmada da geçit vermedi.



İLKAY LİSTEDE

Öte yandan İngiltere Premier Lig devi Manchester City'nin yıldızı İlkay Gündoğan'ın durumu takip ediliyor. 1 Temmuz 2016'da Manchester City'nin B.Dortmund'dan 27 milyon Euro'ya aldığı oyuncu için kariyerinde toplam 33 milyon Euro bonservis bedeli ödendi.

OSIMHEN'İN KARARI BEKLENİYOR

Takımın dünyaca ünlü yıldızı Victor Osimhen dev kulüplerin listesinde. Sarı-kırmızılılar, sadece Victor Osimhen'in kararına göre İtalyan devi Napoli ile masaya oturacak.