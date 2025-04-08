Morata'nın eşinden Galatasaray itirafı! Florya rehabilitasyon merkezi iş başında

İspanyol futbolcu Alvaro Morata'nın eşi Alice Campello, 5 ay süren ayrılığın ardından yeniden barışmaları ile ilgili açıklamalarda bulundu. Campello ilişkilerinde yaşadıkları zorlu dönemi ve bunun kendilerine nasıl hayat dersi verdiğini paylaştı. Campello, Galatasaray'ın evliliklerini daha da güçlendirme sürecindeki rolüne de değindi.

Galatasaray'ın dünyaca ünlü İspanyol yıldızı Alvaro Morata geçtiğimiz yıl 8 yıllık eşi Campello'dan ayrılmıştı. 5 aylık süren ayrılığın ardından çift barışarak, evliliklerini devam ettirme kararı aldıklarını açıklamışlardı. Morata'nın eşi Alice Campello ayrılıkları hakkında bazı açıklamalarda bulundu.

AYRILIĞA SEBEP OLAN TARTIŞMA: MORATA'NIN AİLESİ

Morata ve Campello, 2016 yılında tanışıp evlenmişlerdi. Dört çocukları bulunan çift evliliklerinin 7. yılında ayrılma kararı aldıklarını duyurmuşlardı.

Çiftin ilişkilerinde kopuşun arkasında, İspanya'nın Euro 2024 zaferinin ardından yaşanan bir ailevi tartışma olduğu iddia ediliyor. Campello'nun yalnızca kendisi, çocukları ve arkadaşlarıyla kutlama yapmak istemesi, Morata'nın ailesinin dışlanmasına yol açtı. Yaşanan bu durum ilişkilerindeki ciddi bir tartışmayı da alevlendirdi.

KIZLARININ HAYATİ TEHLİKESİ ETKİLEDİ

İspanyol magazin dergisi Hola'ya röportaj veren Campello, kızlarının doğumunun ardından hayatını kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kaldığını ve bu dönemin psikolojik olarak oldukça zor geçtiğini belirtti.

Campello evliliklerinin bu dönemde ciddi oranda etkilendiğini ifade etti. Ancak günün sonunda daha da güçlendiğini ifade eden Campello bu süreçte Türkiye ve Galatasaray'ın etkisinden de bahsetti.

TÜRKİYE'DE YENİDEN HUZUR BULDULAR

Morata'nın Galatasaray'a transfer olmasının ardından Türkiye'ye taşınarak yeni bir hayat kuran çift evliliklerinde yeni bir sayfa açtı. Campello Türkiye'de huzur bulduklarını belirterek, normal bir hayat sürme fırsatını yakaladıklarını ifade etti.

Türkiye'nin kendileri için sunduğu yaşam tarzı ve sakinliğin evliliklerinin güçlenmesinde büyük bir etken faktör olduğunu belirtti. Campello "sanırım tekrar yalnız olduğumuz bir yerde olmak bizim için çok iyi oldu" ifadelerini kullandı.

GALATASARAY MORATA'NIN EVLİLİĞİNE İLAÇ GİBİ GELDİ

Campello, Türkiye ile ilgili açıklamasının devamında "orada ailemizle birlikte rahatız. İnsanlar bizi sokakta çok fazla durdurmuyor ve çok daha normal bir hayat yaşayabiliyoruz. Hayatımızın bu aşamasında bu bizim için iyi oldu" dedi.

MORATA'NIN GALATASARAY PERFORMANSI

Alvaro Morata bu sezon Galatasaray'da 5 Süper Lig, 2 Ziraat Türkiye Kupası ve 1 Avrupa Ligi olmak üzere toplam 8 karşılaşmada forma giydi.

Bu maçlarda İspanyol yıldız 3 gol 1 asistlik katkı verdi. Transfermarkt verilerine göre Morata'nın güncel olarak 13 milyon Euro bonservis değeri bulunuyor. Kiralık olarak sarı-kırmızılılarda forma giyen İspanyol yıldızın bonservisinin alınma ihtimali de bulunuyor.