Galatasaray'da 4 eksik! Samsunspor maçı kamp kadrosu belli oldu

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında lider Galatasaray, deplasmanda ligin güçlü ekiplerinden Samsunspor'a konuk olacak. Zorlu mücadele öncesi sarı kırmızılıların kamp kadrosu belli oldu. 4 isim kadroda yer almadı.
Trendyol Süper Lig'in 31. haftasının açılışında lig 3.'sü Samsunspor evinde lider Galatasaray'ı konuk edecek. Sarı kırmızılılar, ligin zirvesini yakından ilgilendiren mücadele için bugün Samsun'a gitti. Galatasaray'ın Samsunspor maçı kadrosundaki eksikler dikkat çekti.
Galatasaray'ın kamp kadrosu da belli olurken, milli takımdan sakat dönen ve tedavisi devam eden Elias Jelert, son antrenmanda aldığı darbe sonrası dizinde esneme olan Kaan Ayhan ve kasığında zorlanma yaşayan Kerem Demirbay tedbir amacıyla kamp kadrosunda yer almadı.
Ayrıca Beşiktaş derbisinde kırmızı kart gören Przemyslaw Frankowski de cezalı olması nedeniyle kadroda yer almadı.
Galatasaray'ın, Samsunspor maçı kamp kadrosu şöyle: