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 | Onur Kaya

Galatasaray'da 4 eksik! Samsunspor maçı kamp kadrosu belli oldu

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında lider Galatasaray, deplasmanda ligin güçlü ekiplerinden Samsunspor'a konuk olacak. Zorlu mücadele öncesi sarı kırmızılıların kamp kadrosu belli oldu. 4 isim kadroda yer almadı.

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Galatasaray'da 4 eksik! Samsunspor maçı kamp kadrosu belli oldu
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
10.04.2025
saat ikonu 18:35
|
GÜNCELLEME:
10.04.2025
saat ikonu 18:41

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasının açılışında lig 3.'sü Samsunspor evinde lider Galatasaray'ı konuk edecek. Sarı kırmızılılar, ligin zirvesini yakından ilgilendiren mücadele için bugün Samsun'a gitti. Galatasaray'ın Samsunspor maçı kadrosundaki eksikler dikkat çekti.

KADRODA 4 EKSİK!

Galatasaray'ın kamp kadrosu da belli olurken, milli takımdan sakat dönen ve tedavisi devam eden Elias Jelert, son antrenmanda aldığı darbe sonrası dizinde esneme olan Kaan Ayhan ve kasığında zorlanma yaşayan Kerem Demirbay tedbir amacıyla kamp kadrosunda yer almadı.

Ayrıca Beşiktaş derbisinde kırmızı kart gören Przemyslaw Frankowski de cezalı olması nedeniyle kadroda yer almadı.

Galatasaray'da 4 eksik! Samsunspor maçı kamp kadrosu belli oldu

GALATASARAY'IN KAMP KADROSU

Galatasaray'ın, Samsunspor maçı kamp kadrosu şöyle:

Sıkça Sorulan Sorular

SAMSUNSPOR - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA?
Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Samsunspor ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele 11 Nisan Cuma günü saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 1'de yayınlanacak.
  • KALECİLER: Fernando Muslera, Günay Güvenç, Jankat Yılmaz
  • DEFANS: Davinson Sanchez, Carlos Cuesta, Metehan Baltacı, Abdülkerim Bardakcı, Ismail Jakobs, Eren Elmalı
  • ORTA SAHA: Berkan Kutlu, Gabriel Sara, Yusuf Demir, Lucas Torreira, Mario Lemina, Efe Akman, Eyüp Aydın, Roland Sallai, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz.
  • FORVET: Dries Mertens, Ahmed Kutucu, Victor Osimhen, Alvaro Morata"
Galatasaray'da 4 eksik! Samsunspor maçı kamp kadrosu belli oldu
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