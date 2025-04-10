Galatasaray'da 4 eksik! Samsunspor maçı kamp kadrosu belli oldu

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasının açılışında lig 3.'sü Samsunspor evinde lider Galatasaray'ı konuk edecek. Sarı kırmızılılar, ligin zirvesini yakından ilgilendiren mücadele için bugün Samsun'a gitti. Galatasaray'ın Samsunspor maçı kadrosundaki eksikler dikkat çekti.

KADRODA 4 EKSİK!

Galatasaray'ın kamp kadrosu da belli olurken, milli takımdan sakat dönen ve tedavisi devam eden Elias Jelert, son antrenmanda aldığı darbe sonrası dizinde esneme olan Kaan Ayhan ve kasığında zorlanma yaşayan Kerem Demirbay tedbir amacıyla kamp kadrosunda yer almadı.

Ayrıca Beşiktaş derbisinde kırmızı kart gören Przemyslaw Frankowski de cezalı olması nedeniyle kadroda yer almadı.

GALATASARAY'IN KAMP KADROSU

Galatasaray'ın, Samsunspor maçı kamp kadrosu şöyle:

Sıkça Sorulan Sorular SAMSUNSPOR - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA? Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Samsunspor ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele 11 Nisan Cuma günü saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 1'de yayınlanacak.