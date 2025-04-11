Albert Riera'nın yönettiği Celje için UEFA Konferans Ligi'nde kritik eşik: Yarı final zora girdi!

UEFA Konferans Ligi'nde Celje ile Fiorentina karşı karşıya geldi. Eski Galatasaraylı Albert Riera'nın ekibi Celje, kendi sahasında Fiorentina'ya mağlup oldu ve tur şansını zora soktu.

UEFA Konferans Ligi çeyrek final aşamasında Celje ile Fiorentina karşılaştı. Zorlu geçen mücadele, konuk takımın 2-1 üstünlüğüyle sona erdi ve eski Galatasaraylı Albert Riera için yarı final ihtimali zora girdi.

ALBERT RIERA'NIN CELJE'Sİ İÇİN ZOR EŞİK

Slovenya'daki Arena Petrol Stadı'nda oynanan müsabakadan misafir takım 2-1 galip ayrıldı. Fiorentina'ya kritik zaferi getiren goller 27. dakikada Luca Ranieri ve 62. dakikada Rolando Mandragora'dan (Penaltıdan) geldi. Albert Riera'nın ekibinin tek sayısı ise 68. dakikada yine penaltıdan Logan Delaurier-Chaubet ile tabelaya yansıdı.

https://x.com/acffiorentina/status/1910436425558089951

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