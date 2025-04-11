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 | Burak Ayaydın

Albert Riera'nın yönettiği Celje için UEFA Konferans Ligi'nde kritik eşik: Yarı final zora girdi!

UEFA Konferans Ligi'nde Celje ile Fiorentina karşı karşıya geldi. Eski Galatasaraylı Albert Riera'nın ekibi Celje, kendi sahasında Fiorentina'ya mağlup oldu ve tur şansını zora soktu.

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Albert Riera'nın yönettiği Celje için UEFA Konferans Ligi'nde kritik eşik: Yarı final zora girdi!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
11.04.2025
saat ikonu 09:04
|
GÜNCELLEME:
11.04.2025
saat ikonu 09:04

UEFA Konferans Ligi çeyrek final aşamasında Celje ile Fiorentina karşılaştı. Zorlu geçen mücadele, konuk takımın 2-1 üstünlüğüyle sona erdi ve eski Galatasaraylı Albert Riera için yarı final ihtimali zora girdi.

Albert Riera'nın yönettiği Celje için UEFA Konferans Ligi'nde kritik eşik: Yarı final zora girdi!

ALBERT RIERA'NIN CELJE'Sİ İÇİN ZOR EŞİK

Slovenya'daki Arena Petrol Stadı'nda oynanan müsabakadan misafir takım 2-1 galip ayrıldı. Fiorentina'ya kritik zaferi getiren goller 27. dakikada Luca Ranieri ve 62. dakikada Rolando Mandragora'dan (Penaltıdan) geldi. Albert Riera'nın ekibinin tek sayısı ise 68. dakikada yine penaltıdan Logan Delaurier-Chaubet ile tabelaya yansıdı.

https://x.com/acffiorentina/status/1910436425558089951

KONFERANS LİGİ'NDEKİ DİĞER MAÇLAR

Legia Varşova 0 - 3 Chelsea

Djurgarden 0 - 1 Rapid Wien

Real Betis 2 - 0 Jagiellonia Bialystok

Albert Riera'nın yönettiği Celje için UEFA Konferans Ligi'nde kritik eşik: Yarı final zora girdi!

Sıkça Sorulan Sorular

ALBERT RIERA'NIN EKİBİ İTALYA DEPLASMANINA NE ZAMAN GİDECEK?
Eşleşmede rövanş maçı 14 Nisan Perşembe günü oynanacak.
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ETİKETLER
#UEFA Konferans Ligi
#fiorentina
#Albert Riera
#Celje
#Spor
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