Vincenzo Montella Roma radarında!

Bir dönem Adana Demirspor'un teknik direktörlüğünü yapan ve halihazırda A Milli Futbol Takımımızın başında yer alan Vincenzo Montella'ya ülkesi İtalya'dan talipler olduğu iddia edildi.

MONTELLA'YA ROMA KANCASI

Calcio Mercato'nun yaptığı habere göre bir dönem formasını giydiği Roma'da bu sezon teknik direktörlük yapan ve gelecek sezondan itibaren sportif direktör olacak Claudio Ranieri, takımın başına Vincenzo Montella'yı getirmek istiyor.

Ayrıca haberde Ivan Juric'in ayrılığı sonrasında oldukça istenen ancak, A Milli Takımı bırakmayan İtalyan teknik adam için, Roma'nın tekrardan harekete geçeceği ve Ranieri'nin, Roma'nın başında Vincenzo Montella'yı görmeyi çok istediği ifade edilirken Montella ile anlaşılamaması durumunda kulüp Patrick Vieira, Maurizio Sarri ve Stefano Pioli alternatiflerine yönelecek.

TÜRKİYE KARNESİ

2023 yılında A Milli Takım'ın başına geçen Vincenzo Montella 21 resmi karşılaşmada 11 galibiyet, 4 beraberlik ve 6 mağlubiyet alarak maç başına 1.76 puan ortalaması tutturdu.