Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Burak Ayaydın

Fenerbahçe'ye yabancı yatırımcı: Ali Koç'un da onayıyla kulüp hisseleri resmen satıldı!

Fenerbahçe'de başkan Ali Koç'un da onayıyla sürpriz bir süreç yaşandı. Ali Koç yönetimindeki Fenerbahçe, an itibarıyla yabancı yatırımcıya hisse satışı gerçekleştirdi ve KAP'a açıklamada bulundu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Fenerbahçe'ye yabancı yatırımcı: Ali Koç'un da onayıyla kulüp hisseleri resmen satıldı!
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
11.04.2025
saat ikonu 10:23
|
GÜNCELLEME:
11.04.2025
saat ikonu 11:27

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan kritik bir hamle geldi. Sermayedeki yatırım tercihini satıştan yana kullanan Fenerbahçe, Ali Koç'un da onayıyla yabancı yatırımcıya hisse satışı gerçekleştirdi.

Fenerbahçe'ye yabancı yatırımcı: Ali Koç'un da onayıyla kulüp hisseleri resmen satıldı!

FENERBAHÇE'DE ALİ KOÇ'UN ONAYIYLA YABANCI YATIRIMCIYA HİSSE SATIŞI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Fenerbahçe yönetiminden sürpriz bir karar geldi ve Futbol A.Ş'de sahip olunan sermayenin %4,80'ini (12 milyon adet) yabancı bir kurumsal yatırımcıya satıldı. Süreçle ilgili Kamu Aydınlatma Platformu'na açıklama bildirisinde bulunan sarı lacivertli ekip, "Fenerbahçe Spor Kulübü, Fenerbahçe Futbol A.Ş.’de sahip olduğu ve çıkarılmış sermayenin %4,80’ini temsil eden 12.000.000 adet B Grubu payın satışını yabancı bir kurumsal yatırımcıya, özel emirle gerçekleştirmiştir. Pay satış fiyatı 46,10 TL’dir. İşlem sonucunda Fenerbahçe Spor Kulübü’nün, Fenerbahçe Futbol A.Ş.’de sahip olduğu payların oranı %62,27’ye düşmüştür. Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur. Özel Durumlar Tebliği madde 11 uyarınca iş bu açıklamamıza konu işlemin detaylarına ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'ye yabancı yatırımcı: Ali Koç'un da onayıyla kulüp hisseleri resmen satıldı!

https://x.com/Fenerbahce/status/1910606845305119188

Sıkça Sorulan Sorular

FENERBAHÇE'DE EKONOMİK SÜREÇ NASIL İLERLİYOR?
4 büyüklerin büyük borçlar açıkladığı süreç, kur farkıyla birlikte negatif yönde artışlarla devam ediyor.
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Fatih Terim için sürpriz imza! Al Shabab'tan ayrılıyor
Albert Riera'nın yönettiği Celje için UEFA Konferans Ligi'nde kritik eşik: Yarı final zora girdi!
ETİKETLER
#çözün
#Fenerbahçe
#telefon
#Ülkeler Birliği
#ali koç
#ali koç
#borsa istanbul
#yabancı yatırımcı
#hisse satışı
#hisse satışı
#Fenerbahçe'nin Geleceği
#Fenerbahçe Futbol A.ş
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.