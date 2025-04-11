Fenerbahçe'ye yabancı yatırımcı: Ali Koç'un da onayıyla kulüp hisseleri resmen satıldı!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan kritik bir hamle geldi. Sermayedeki yatırım tercihini satıştan yana kullanan Fenerbahçe, Ali Koç'un da onayıyla yabancı yatırımcıya hisse satışı gerçekleştirdi.

FENERBAHÇE'DE ALİ KOÇ'UN ONAYIYLA YABANCI YATIRIMCIYA HİSSE SATIŞI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Fenerbahçe yönetiminden sürpriz bir karar geldi ve Futbol A.Ş'de sahip olunan sermayenin %4,80'ini (12 milyon adet) yabancı bir kurumsal yatırımcıya satıldı. Süreçle ilgili Kamu Aydınlatma Platformu'na açıklama bildirisinde bulunan sarı lacivertli ekip, "Fenerbahçe Spor Kulübü, Fenerbahçe Futbol A.Ş.’de sahip olduğu ve çıkarılmış sermayenin %4,80’ini temsil eden 12.000.000 adet B Grubu payın satışını yabancı bir kurumsal yatırımcıya, özel emirle gerçekleştirmiştir. Pay satış fiyatı 46,10 TL’dir. İşlem sonucunda Fenerbahçe Spor Kulübü’nün, Fenerbahçe Futbol A.Ş.’de sahip olduğu payların oranı %62,27’ye düşmüştür. Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur. Özel Durumlar Tebliği madde 11 uyarınca iş bu açıklamamıza konu işlemin detaylarına ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir." ifadelerini kullandı.

https://x.com/Fenerbahce/status/1910606845305119188