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 | Suat Vilgen

Fenerbahçe'nin yeni antrenörü belli oldu! Galatasaray yenilgisi sonrası kovulmuştu!

Fenerbahçe Medicana, Galatasaray'a 3-2 yenildiği Voleybol Sultanlar Ligi play-off maçı sonrası Başantrenör Marco Fenoglio'yu görevden almıştı. Yeni hocanın ismi belli oldu.

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Fenerbahçe'nin yeni antrenörü belli oldu! Galatasaray yenilgisi sonrası kovulmuştu!
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
10.04.2025
saat ikonu 11:11
|
GÜNCELLEME:
10.04.2025
saat ikonu 11:11

Voleybol Sultanlar Ligi’nde normal sezonu lider tamamlayan Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı, play-off etabı ilk maçında ezeli rakibi Galatasaray Daikin'e 3-2'lik skorla kaybetmişti. Galatasaray karşısında 5,5 yıl sonra gelen ve sürpriz olarak görülen bu yenilgi sonrası sarı-lacivertlilerde, Başantrenör Marco Fenoglio ile yardımcıları Stefano Micoli ve Maurizio Negro ile yollar ayrılmıştı.

Fenerbahçe'nin yeni antrenörü belli oldu! Galatasaray yenilgisi sonrası kovulmuştu!

CUMARTESİYE YETİŞECEK

Sports Digitale'in haberine göre bu flaş gelişmenin ardından Fenerbahçe yönetimi hızlıca aksiyon aldı ve Marcello Abbondanza ile anlaşmaya vardı. Cumartesi günü oynanacak play-off ikinci maçında Galatasaray karşısına antrenörsüz çıkmak istemeyen sarı-lacivertlilerin Abbondanza'yı önümüzdeki saatlerde imzaya beklediği belirtildi.

Fenerbahçe'nin yeni antrenörü belli oldu! Galatasaray yenilgisi sonrası kovulmuştu!
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REZENDE REDDETTİ

Fenerbahçe Medicana'nın Abbondanza'dan önce teklif sunduğu Bernardo Rezende'nin ise 'aile faktörü' sebebiyle teklifi kabul etmediği belirtildi.

Marcello Abbondanza daha önce Fenerbahçe'de 2013-2017 yılları arasında çalışmış ve sarı-lacivertli takıma CEV Kupası'nı kazandırmıştı.

Sıkça Sorulan Sorular

FENERBAHÇE MEDİCANA - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?
Fenrbahçe Medicana - Galatasaray rövanş maçı 12 Nisan Cumartesi günü saat 13:30'da Fenerbahçe'nin evinde düzenlenecek. Maç TRT Spor Yıldız kanalından yayımlanacak. Galatasaray kazanırsa finale kalacak. Beraberlik durumunda ise üçüncü müsabaka ligi üst sırada bitirdiği için yine Fenerbahçe'nin sahasında oynanacak. Maçı kazanan finale yükselecek, kaybeden takım üçüncülük maçına çıkacak.
ETİKETLER
#Voleybol
#Galatasaray Daikin
#Fenerbahçe Medicana
#Spor
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