Fenerbahçe'nin yeni antrenörü belli oldu! Galatasaray yenilgisi sonrası kovulmuştu!

Fenerbahçe Medicana, Galatasaray'a 3-2 yenildiği Voleybol Sultanlar Ligi play-off maçı sonrası Başantrenör Marco Fenoglio'yu görevden almıştı. Yeni hocanın ismi belli oldu.
Voleybol Sultanlar Ligi’nde normal sezonu lider tamamlayan Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı, play-off etabı ilk maçında ezeli rakibi Galatasaray Daikin'e 3-2'lik skorla kaybetmişti. Galatasaray karşısında 5,5 yıl sonra gelen ve sürpriz olarak görülen bu yenilgi sonrası sarı-lacivertlilerde, Başantrenör Marco Fenoglio ile yardımcıları Stefano Micoli ve Maurizio Negro ile yollar ayrılmıştı.
Sports Digitale'in haberine göre bu flaş gelişmenin ardından Fenerbahçe yönetimi hızlıca aksiyon aldı ve Marcello Abbondanza ile anlaşmaya vardı. Cumartesi günü oynanacak play-off ikinci maçında Galatasaray karşısına antrenörsüz çıkmak istemeyen sarı-lacivertlilerin Abbondanza'yı önümüzdeki saatlerde imzaya beklediği belirtildi.
Fenerbahçe Medicana'nın Abbondanza'dan önce teklif sunduğu Bernardo Rezende'nin ise 'aile faktörü' sebebiyle teklifi kabul etmediği belirtildi.
Marcello Abbondanza daha önce Fenerbahçe'de 2013-2017 yılları arasında çalışmış ve sarı-lacivertli takıma CEV Kupası'nı kazandırmıştı.