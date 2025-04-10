Fenerbahçe'nin yeni antrenörü belli oldu! Galatasaray yenilgisi sonrası kovulmuştu!

Voleybol Sultanlar Ligi’nde normal sezonu lider tamamlayan Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı, play-off etabı ilk maçında ezeli rakibi Galatasaray Daikin'e 3-2'lik skorla kaybetmişti. Galatasaray karşısında 5,5 yıl sonra gelen ve sürpriz olarak görülen bu yenilgi sonrası sarı-lacivertlilerde, Başantrenör Marco Fenoglio ile yardımcıları Stefano Micoli ve Maurizio Negro ile yollar ayrılmıştı.

CUMARTESİYE YETİŞECEK

Sports Digitale'in haberine göre bu flaş gelişmenin ardından Fenerbahçe yönetimi hızlıca aksiyon aldı ve Marcello Abbondanza ile anlaşmaya vardı. Cumartesi günü oynanacak play-off ikinci maçında Galatasaray karşısına antrenörsüz çıkmak istemeyen sarı-lacivertlilerin Abbondanza'yı önümüzdeki saatlerde imzaya beklediği belirtildi.

REZENDE REDDETTİ

Fenerbahçe Medicana'nın Abbondanza'dan önce teklif sunduğu Bernardo Rezende'nin ise 'aile faktörü' sebebiyle teklifi kabul etmediği belirtildi.

Marcello Abbondanza daha önce Fenerbahçe'de 2013-2017 yılları arasında çalışmış ve sarı-lacivertli takıma CEV Kupası'nı kazandırmıştı.