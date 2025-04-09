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 | Onur Kaya

Fenerbahçe'de flaş ayrılık! Derbi yenilgisinin ardından görevine son verildi

Derbide ezeli rakibi Galatasaray'a mağlup olan Fenerbahçe'de flaş bir gelişme yaşandı. Sarı lacivertli yönetim, derbi yenilgisinin faturasını keserek hocasıyla yollarını ayırdı.

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Fenerbahçe'de flaş ayrılık! Derbi yenilgisinin ardından görevine son verildi
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
09.04.2025
saat ikonu 21:40
|
GÜNCELLEME:
09.04.2025
saat ikonu 21:46

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi play-off 1-4 etabı ilk maçında Galatasaray Daikin, Fenerbahçe Medicana'yı 3-2 yenerek seride 1-0 öne geçti.

Galatasaray ilk seti 25-23 kazanıp setlerde durumu 1-0'a getirdi. İkinci seti Fenerbahçe 25-20 kazandı ve skorda durum 1-1'e geldi. Karşılaşmanın üçüncü setini sarı-kırmızılılar ilk sette olduğu gibi 25-23 kazanırken Fenerbahçe, dördüncü seti 25-21 alıp skora yeniden dengeyi getirdi.

Maçın karar setinde Galatasaray, Fenerbahçe'yi 15-10 mağlup etti ve setlerde durumu 3-2'ye getirip seride 1-0 öne geçti.

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Galatasaray filede Fenerbahçe'yi mağlup etmeyi başardı!

İLKİN AYDIN GALİBİYETTE BAŞROL OYNADI

Galatasaray'da İlkin Aydın 31, Fenerbahçe'de Melissa Vargas 32 sayıyla oynadı. İki galibiyete ulaşan takımın finale yükseleceği seride ikinci karşılaşma, 12 Nisan Cumartesi günü oynanacak.

Fenerbahçe'de flaş ayrılık! Derbi yenilgisinin ardından görevine son verildi

DERBİ MAĞLUBİYETİ SONRASI AYRILIK!

Derbide ezeli rakibi Galatasaray'a mağlup eden Fenerbahçe'de dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Fenerbahçe Kulübü, kadın voleybol takımı başantrenörü Marco Fenoglio ile yollarını ayırdığını açıkladı.
Sarı-lacivertli kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada şöyle denildi:

Fenerbahçe'de flaş ayrılık! Derbi yenilgisinin ardından görevine son verildi

"Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımımızın; başantrenörü Marco Fenoglio, yardımcı antrenörü Stefano Micoli ve kondisyoneri Maurizio Negro ile yollarımız ayrılmıştır. Marco Fenoglio ve ekibine çalışmaları için teşekkür eder, kariyerlerinin devamında kendilerine başarılar dileriz."

Fenerbahçe'de flaş ayrılık! Derbi yenilgisinin ardından görevine son verildi

GALATASARAY

Yasemin Güveli, Alexia Carutasu, Katarina Lazovic, Ayçin Akyol, Britt Bongaerts, İlkin Aydın (Eylül Akarçeşme Yatgın, Sude Hacımustafaoğlu, Aslıhan Kılıç, Yasemin Özel)

Fenerbahçe'de flaş ayrılık! Derbi yenilgisinin ardından görevine son verildi

FENERBAHÇE

Arina Fedorotseva, Aslı Kalaç, Melissa Vargas, Ana Cristina, Dicle Nur Babat, Bojana Drca (Gizem Örge, Özlem Güven, Meliha Diken, Hristina Vuchkova, Arelya Karasoy)

Fenerbahçe'de flaş ayrılık! Derbi yenilgisinin ardından görevine son verildi

SETLER: 25-23, 20-25, 25-23, 21-25, 15-10

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