Galatasaray filede Fenerbahçe'yi mağlup etmeyi başardı!

Galatasaray Daikin, Vodafone Sultanlar Ligi play-off 1-4 etabında Fenerbahçe Medicana'yı 3-2 yendi.
Vodafone Sultanlar Ligi play-off 1-4 etabı ilk maçında Galatasaray Daikin ile Fenerbahçe Medicana karşı karşıya geldi.
Galatasaray ilk seti 25-23 kazanıp setlerde durumu 1-0'a getirdi. İkinci seti Fenerbahçe 25-20 kazandı ve skorda durum 1-1'e geldi.
Karşılaşmanın üçüncü setini sarı-kırmızılılar ilk sette olduğu gibi 25-23 kazanırken Fenerbahçe, dördüncü seti 25-21 alıp skora yeniden dengeyi getirdi.
Maçın karar setinde Galatasaray, Fenerbahçe'yi 15-10 mağlup etti ve setlerde durumu 3-2'ye getirip seride 1-0 öne geçti. Galatasaray'da İlkin Aydın 31, Fenerbahçe'de Melissa Vargas 32 sayıyla oynadı.
İki galibiyete ulaşan takımın finale yükseleceği seride ikinci karşılaşma, 12 Nisan Cumartesi günü oynanacak.
Galatasaray Daikin: 3 - Fenerbahçe Medicana: 2
Salon: Burhan Felek Vestel
Hakemler: Ramazan Çevik, Onur Coşkun
Galatasaray Daikin: Yasemin Güveli, Carutasu, Lazovic, Ayçin Akyol, Bongaerts, İlkin Aydın (Eylül Yatgın, Yasemin Özel, Aslıhan Kılıç, Sude Hacımustafaoğlu)
Fenerbahçe Medicana: Fedorovtseva, Aslı Kalaç, Melissa Vargas, Ana Cristina, Dicle Nur Babat, Drca (Gizem Örge, Özlem Güven, Meliha Diken, Arelya Karasoy, Vuchkova, Stysiak)
Setler: 25-23, 20-25, 25-23, 21-25, 15-10
Süre: 125 dakika (26, 26, 29, 27, 17)