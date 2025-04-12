Galatasaray'a golcü piyangosu! Osimhen'in olası ayrılığı sonrası listede 2 alternatif var

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yolunda ilerleyen Galatasaray, gelecek sezon için net bir 9 numara transfer arayışına girdi. Osimhen'in olası ayrılığı sonrası sarı-kırmızılı yönetim transfer listesine Alexander Sörloth ve Mehdi Taremi ismine yer verdiği iddia edildi.

Şampiyonluk yolunda fire vermeden yoluna devam eden Galatasaray, gelecek sezonun transfer çalışmalarına başladı. Sarı-kırmızılı takım da forvet hattına önemli katkılar yapmak için kollar sıvandı. Victor Osimhen'in sezon sonunda takımdan ayrılması beklenirken Arjantinli golcü futbolcu Mauro Icardi'nin de sahalardan epeyce süre uzak kalışı yönetimi düşündürmekte. Bu olasılıklar içinde kış transfer döneminde kadrosuna Alvaro Morata'yı katan Galatasaray, İspanyol yıldızdan henüz istediği performansı alamadı.

Gelecek sezon UEFA Şampiyonlar Ligi hesapları yapan yönetim, net bir 9 numara transferi yapmak için yoğun mesai harcıyor. Listede bir dönem Trabzonspor forması giyen Alexander Sörloth'un yanı sıra İtalyan devi Inter'de istediği forma şansını alamayan İranlı golcü Mehdi Taremi'de yer alıyor.

ATLETİCO MADRİD SÖRLOTH İLE YOLLARINI AYIRMAYA SICAK BAKIYOR

Atletico Madrid'te kurtarıcı olarak yedek oyuna giren Alexander Sörloth, İspanya'dan ayrılmaya sıcak bakıyor. İspanya medyasının yaptığı habere göre, Atletico cephesi, Norveçli golcü futbolcu için gelecek tekliflere açık olduğu kaydediliyor. Başkent ekibinin Liverpool'un Uruguaylı golcüsü Darwin Nunez ile ilgilenmesi bu transferde kolaylık sağlanabileceği notu düşüldü.

SÖRLOTH'UN KARNESİ

Bu sezon Atletico Madrid forması altında 42 maça çıkan Norveçli yıldız 15 gol atarken 2 asist üretti. Ayrıca Sörloth, takımın teknik patronu Diego Simeone tarafından bu sezon sadece 15 karşılaşmaya 11'de başlama şansı bulabilmişti.

İKİNCİ HEDEF: TAREMİ

Galatasaray'ın Alexander Sörloth transferinde olası bir hata payında yöneleceği diğer isim ise Inter'in geçtiğimiz sezon Porto'dan takıma kattığı Mehdi Taremi olduğu iddia edildi.

İtalyan basının yaptığı habere göre, Taremi bu sezon aldığı dakikalardan mutlu değil. Takımın teknik direktörü Simone Inzaghi'nin Lautaro Martinez ve Marcus Thuram'ı forvet hattında birincil öncelik yapması İranlı golcüyü mutsuz duruma düşürdü. Bunu fırsata çevirmek isteyen sarı-kırmızılı yönetim sezon sonuna kadar gözlemde kalacağı bildirildi.

TAREMİ'NİN KARNESİ

İnter forması ile bu sezon üçüncü forvet durumunda bulunan Mehdi Taremi, 34 maça çıkarken 3 gol attı ve 5 asist üretti. Taremi bu süre zarfından sadece 14 kez kendisine 11'de şans bulabildi.