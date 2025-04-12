Semih Kılıçsoy resmen imzayı attı!

İstanbul
Beşiktaş'ın genç golcüsü Semih Kılıçsoy, sürpriz bir imza attı. Milli futbolcu ve menajeri Murat Teber, futbol adamı olan Federico Pastorello’nun menajerlik şirketiyle anlaşma sağladı. Yıldız golcü resmen imzayı attı.
Trendyol Süper Lig ekibi Beşiktaş'ın 19 yaşındaki genç golcüsü Semih Kılıçsoy kariyeri için yeni bir döneme giriyor. Siyah-beyazlıların takımın yıldız adayı, menajerlik şirketini değiştirdi.
Milli futbolcu, P&P SPORT MANAGEMENT’in sahibi Federico Pastorello’nun menajerlik şirketi ile resmen anlaşmaya vardı.
Bu sezon Beşiktaş forması altında 40 maça çıkan Semih Kılıçsoy, 4 gol atarken 3 asist üretmeyi başardı.