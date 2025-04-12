Semih Kılıçsoy resmen imzayı attı!

Beşiktaş'ın genç golcüsü Semih Kılıçsoy, sürpriz bir imza attı. Milli futbolcu ve menajeri Murat Teber, futbol adamı olan Federico Pastorello’nun menajerlik şirketiyle anlaşma sağladı. Yıldız golcü resmen imzayı attı.