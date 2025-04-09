Şampiyonlar Ligi'nde sürpriz gecesi! Favoriler boyun eğdi

UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final aşaması, oynanan iki dev mücadeleyle start aldı. İngiliz temsilcisi Arsenal, evinde Real Madrid’i farklı mağlup ederek geceye damga vururken, Inter ise Almanya deplasmanından avantajlı bir skorla dönmeyi başardı.

UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final mücadelesi sürpriz sonuçlarla başladı. Londra’da sahne alan Arsenal, güçlü rakibi Real Madrid’e şans tanımazken, Münih’te sahneye çıkan Inter, Bayern karşısında kritik bir galibiyete imza attı.

ARSENAL, REAL MADRID'E GEÇİT VERMEDİ

Turnuvanın çeyrek final ayağında Arsenal, Emirates Stadyumu’nda İspanya’nın köklü kulüplerinden Real Madrid’i ağırladı. Karşılaşma, ev sahibi ekibin 3-0’lık net galibiyetiyle tamamlandı. Arsenal'e bu tarihi zaferi getiren goller, 58. ve 70. dakikalarda Declan Rice ile 75. dakikada Merino’dan geldi.

DECLAN RICE BİR İLKİ BAŞARDI

Karşılaşmada iki frikik golüne imza atan Declan Rice, UEFA Şampiyonlar Ligi tarihinde eleme aşamasında iki doğrudan serbest vuruş golü atan ilk futbolcu olarak adını kayıtlara yazdırdı. Real Madrid forması giyen milli oyuncu Arda Güler ise maç kadrosunda bulunmasına rağmen süre alamadı.

INTER, BAYERN MÜNİH’İ DEPLASMANDA YIKTI

İtalya Serie A’nın güçlü ekiplerinden Inter, deplasmanda karşı karşıya geldiği Almanya temsilcisi Bayern Münih’i 2-1’lik skorla devirdi. Allianz Arena’daki karşılaşmada İtalyanlar, 38. dakikada Lautaro Martinez’in golüyle öne geçti. 85. dakikada Bayern Münih, Thomas Müller’in golüyle skoru eşitlese de, yalnızca üç dakika sonra sahneye çıkan Davide Frattesi, takımına galibiyeti kazandıran golü kaydetti.

Inter formasını terleten milli yıldızımız Hakan Çalhanoğlu, mücadeleye ilk 11’de başlayarak 90 dakikalık sürede görev aldı.

Öte yandan Lautaro Martinez, Inter formasıyla Şampiyonlar Ligi’nde bir sezonda yedi gol atan ilk oyuncu unvanını, 2011’den bu yana bu başarıya ulaşan Samuel Eto’o’nun ardından elde etti.

RÖVANŞ MAÇLARININ TARİHİ BELLİ OLDU

Avrupa futbolunun en prestijli organizasyonunda yarı finalistleri belirleyecek rövanş karşılaşmaları, 16 Nisan Çarşamba günü saat 22.00’de oynanacak.