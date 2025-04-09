Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Suat Vilgen

Şampiyonlar Ligi'nde sürpriz gecesi! Favoriler boyun eğdi

UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final aşaması, oynanan iki dev mücadeleyle start aldı. İngiliz temsilcisi Arsenal, evinde Real Madrid’i farklı mağlup ederek geceye damga vururken, Inter ise Almanya deplasmanından avantajlı bir skorla dönmeyi başardı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Şampiyonlar Ligi'nde sürpriz gecesi! Favoriler boyun eğdi
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
09.04.2025
saat ikonu 07:59
|
GÜNCELLEME:
09.04.2025
saat ikonu 08:05

UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final mücadelesi sürpriz sonuçlarla başladı. Londra’da sahne alan Arsenal, güçlü rakibi Real Madrid’e şans tanımazken, Münih’te sahneye çıkan Inter, Bayern karşısında kritik bir galibiyete imza attı.

ARSENAL, REAL MADRID'E GEÇİT VERMEDİ

Turnuvanın çeyrek final ayağında Arsenal, Emirates Stadyumu’nda İspanya’nın köklü kulüplerinden Real Madrid’i ağırladı. Karşılaşma, ev sahibi ekibin 3-0’lık net galibiyetiyle tamamlandı. Arsenal'e bu tarihi zaferi getiren goller, 58. ve 70. dakikalarda Declan Rice ile 75. dakikada Merino’dan geldi.

Şampiyonlar Ligi'nde sürpriz gecesi! Favoriler boyun eğdi

DECLAN RICE BİR İLKİ BAŞARDI

Karşılaşmada iki frikik golüne imza atan Declan Rice, UEFA Şampiyonlar Ligi tarihinde eleme aşamasında iki doğrudan serbest vuruş golü atan ilk futbolcu olarak adını kayıtlara yazdırdı. Real Madrid forması giyen milli oyuncu Arda Güler ise maç kadrosunda bulunmasına rağmen süre alamadı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda? Çeyrek final heyecanı başlıyor

INTER, BAYERN MÜNİH’İ DEPLASMANDA YIKTI

İtalya Serie A’nın güçlü ekiplerinden Inter, deplasmanda karşı karşıya geldiği Almanya temsilcisi Bayern Münih’i 2-1’lik skorla devirdi. Allianz Arena’daki karşılaşmada İtalyanlar, 38. dakikada Lautaro Martinez’in golüyle öne geçti. 85. dakikada Bayern Münih, Thomas Müller’in golüyle skoru eşitlese de, yalnızca üç dakika sonra sahneye çıkan Davide Frattesi, takımına galibiyeti kazandıran golü kaydetti.

Şampiyonlar Ligi'nde sürpriz gecesi! Favoriler boyun eğdi

Inter formasını terleten milli yıldızımız Hakan Çalhanoğlu, mücadeleye ilk 11’de başlayarak 90 dakikalık sürede görev aldı.

Öte yandan Lautaro Martinez, Inter formasıyla Şampiyonlar Ligi’nde bir sezonda yedi gol atan ilk oyuncu unvanını, 2011’den bu yana bu başarıya ulaşan Samuel Eto’o’nun ardından elde etti.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Süper Lig şampiyonu belli oldu! İşte yapay zeka tahmini

RÖVANŞ MAÇLARININ TARİHİ BELLİ OLDU

Avrupa futbolunun en prestijli organizasyonunda yarı finalistleri belirleyecek rövanş karşılaşmaları, 16 Nisan Çarşamba günü saat 22.00’de oynanacak.

Sıkça Sorulan Sorular

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?
UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final turunda bugün Barcelona-Borussia Dortmund ve PSG-Aston Villa karşılaşmaları oynanacak. Her iki maç da TSİ 22.00'de başlayacak.
ETİKETLER
#UEFA Şampiyonlar Ligi
#UEFA Şampiyonlar Ligi
#bayern munich
#bayern münih
#bayern munich
#bayern münih
#real madrid
#real madrid
#arsenal
#arsenal
#Avrupa Şampiyonlar Ligi
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.