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 | Burak Ayaydın

Fenerbahçe'de Edin Dzeko operasyonu: Jose Mourinho'dan transferde ters köşe!

Fenerbahçe'de Jose Mourinho'dan Edin Dzeko kritiği geldi. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, sözleşmesi sona eren Edin Dzeko ile ilgili sürpriz bir hamle yaptı. Transfer sürecinde farklı bir planlamaya öncelik veren Jose Mourinho, Edin Dzeko sürecini tamamen yeni gelişmelere göre ilerletmek istiyor, işte detaylar.

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Fenerbahçe'de Edin Dzeko operasyonu: Jose Mourinho'dan transferde ters köşe!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
13.04.2025
saat ikonu 09:52
|
GÜNCELLEME:
13.04.2025
saat ikonu 09:52

Jose Mourinho tarafından Fenerbahçe kadrosu için Edin Dzeko süreci başlatıldı. Halihazırda sözleşmesi sona erecek olan Edin Dzeko için beklenenden farklı bir tasarlama gerçekleştiren Jose Mourinho, transfer konusunda adeta herkese ters köşe yaptı. Portekizli hoca, an itibarıyla Fenerbahçe yönetimine farklı bir istekte bulundu.

FENERBAHÇE'DE JOSE MOURINHO'DAN EDIN DZEKO İÇİN TRANSFER KRİTİĞİ

Fenerbahçe'de Edin Dzeko'nun sözleşmesinin yenilenip yenilenmemesi ile ilgili Jose Mourinho'dan farklı bir öneri geldi! Fenerbahçeli taraftarlar genel olarak 'ya tamam ya devam' kararını beklerken, Jose Mourinho ise yönetimden özel bir istekte bulundu ve Edin Dzeko için transfer sürecinin beklenmesini talep etti. Halihazırda çok daha iyi ve dinamik golcülerin transfer edilmesini bekleyen Jose Mourinho; aranan kanın bulunmasıyla birlikte Dzeko için 'gönderilmeli' derken, istenilen isimlerle anlaşılamaması halindeyse Bosnalı hücumcunun en azından iyi bir yedek forvet olabileceğini düşünüyor.

Fenerbahçe'de Edin Dzeko operasyonu: Jose Mourinho'dan transferde ters köşe!

FENERBAHÇE YÖNETİMİNDEN EDIN DZEKO KONUSUNDA TRANSFER SÜRECİ ÖNCELİĞİ

Jose Mourinho'nun direktifiyle birlikte transfer çalışmalarına başlayan Fenerbahçe yönetimi, Dusan Vlahovic gibi isimlerle temaslarda bulunacak. Yapılanma sürecinden hareketle Vlahovic seviyesinde en az 1 forvetle anlaşılırsa, yaz döneminde Edin Dzeko'ya veda edilecek ve eldeki forvetlerden En-Nesyri ile kadro derinliği sağlanacak.

EDIN DZEKO'YU FIORENTINA TRANSFER ETMEK İSTİYOR

Edin Dzeko'nun sözleşme sürecinin karara bağlanmasını bekleyen Fiorentina, Fenerbahçe ile Bosnalı golcünün anlaşmaması halinde resmen devreye girecek ve tecrübeli hücumcu için 1 senelik kontrat önerisinde bulunacak.

Fenerbahçe'de Edin Dzeko operasyonu: Jose Mourinho'dan transferde ters köşe!

EDIN DZEKO'NUN FENERBAHÇE İLE BU SEZON PERFORMANSI

Fenerbahçe formasıyla bu sezon 46 maça çıkan Edin Dzeko, 19 gol ve 7 asistlik katkı sağladı.

Sıkça Sorulan Sorular

EDIN DZEKO KAÇ YAŞINDA?
Fenerbahçe ile yeni sözleşme süreci belirsiz olan Bosnalı golcü, 39 yaşındadır.
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ETİKETLER
#jose mourinho
#edin dzeko
#Dusan Vlahovic
#Fenerbahçe Transferi
#Spor
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