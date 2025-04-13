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Fenerbahçe Sivas Deplasmanında büyük bir coşkuyla karşılandı

Trendyol Süper Lig’in 31. haftasında yarın Sivasspor’a konuk olacak Fenerbahçe, Sivas’a geldi. Kafileyi sarı-lacivertli taraftarlar havalimanında coşkulu bir şekilde karşıladı. Özel uçakla Sivas Nuri Demirağ Havalimanı’na gelen Fenerbahçe kafilesini burada sarı-lacivertli taraftarlar karşıladı.

ÇİÇEKLERLE KARŞILANDILAR

Taraftarlar, Teknik Direktör Jose Mourinho ve futbolculara sevgi gösterisinde bulunarak çiçek takdim ettiler.

Fenerbahçe Sivas Deplasmanında büyük bir coşkuyla karşılandı

MEŞALE YAKTILAR

Meşalelerle karşılanan sarı-lacivertliler, daha sonra otobüsle kampa girecekleri otele geçti. Otel önünde bekleyen taraftarlar, takımları lehine tezahürat yaptı.

Fenerbahçe Sivas Deplasmanında büyük bir coşkuyla karşılandı

Sivas 4 Eylül Stadı’nda Sivasspor ile Fenerbahçe arasında yarın oynanacak müsabaka saat 19.00’da başlayacak.

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Sıkça Sorulan Sorular

4 EYLÜL'ÜN ÖNEMİ?
Mustafa Kemal Paşa ve beraberindeki heyet tarafından 4 Eylül 1919 Perşembe günü saat 14.00'te bugünkü Atatürk ve Kongre Müzesi binasında, Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atıldığı Sivas Kongresi yapılmıştır.
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