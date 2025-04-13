Fenerbahçe Sivas Deplasmanında büyük bir coşkuyla karşılandı

4 EYLÜL'ÜN ÖNEMİ?

Mustafa Kemal Paşa ve beraberindeki heyet tarafından 4 Eylül 1919 Perşembe günü saat 14.00'te bugünkü Atatürk ve Kongre Müzesi binasında, Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atıldığı Sivas Kongresi yapılmıştır.