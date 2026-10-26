2025 yılında Türkiye’de yaklaşık 1,7 milyon konut satıldı. Öte yandan her yıl ortalama 1,5 milyon konut kiralanıyor. Bu kapsamda yurt genelinde 7,3 milyon vatandaş kiracı olarak yaşamına devam ederken, ortalama bir evin kirası ise 30 bin liraya yükseldi.

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HABERİN ÖZETİ Ev alacak ve kiralayacaklara "Ekspertiz" devrimi: Gizli kusurlar termal kamerayla ortaya çıkarılıyor Türkiye'de kiracıların ve alıcıların yaşadığı teknik sorunlar ile mağduriyetleri önlemek amacıyla gayrimenkulde ekspertiz uygulaması hayata geçirildi. Türkiye'de her 4 kiracıdan en az 1'i ısı ve su yalıtımı sorunları nedeniyle mağduriyet yaşıyor. Uygulama kapsamında termal kamera ve nem ölçerler kullanılarak konutların elektrik, su tesisatı ve yalıtım durumları incelenip dijital veri tabanına aktarılıyor. Söz konusu ekspertiz raporlarıyla kiralama öncesi durum kayıt altına alınarak depozito uyuşmazlıklarının önüne geçilmesi hedefleniyor. Ekspertiz hizmet bedelinin ortalama daire fiyatının yüzde 1'inin altında olması öngörülüyor.

EKSPERTİZ UYGULAMASI HAYATA GEÇİRİLDİ

Günümüzde birçok ev sahibi 2 kira bedeli kadar depozito isterken, 2 aylık kirayı da peşin ödüyor. Öte yandan taşınma masrafları da cep yakan cinsten. En yakın mesafeye taşınmak bile büyük bir bütçe isterken, her 4 kiracıdan en az 1’i yaşadığı ısı ve su yalıtımı sorunları nedeniyle mağduriyet yaşıyor. Bu kapsamda insanların hayatını zindana çeviren bu sorunların önlenmesi amacıyla Türkiye’de bir ilk olan gayrimenkulde ekspertiz uygulaması hayata geçirildi.

“KONUTLARIN RÖNTGENİNİ ÇEKİYORUZ”

Konuya ilişkin konuşan Hise Home Inspection Yönetici Ortağı Sinan Özkök, gayrimenkulün insanların hayatları boyunca yaptıkları en önemli yatırımlardan biri olduğunu ancak alım ve kiralama kararlarında teknik durumunun yeterince incelenmediğini söyledi. Özkök, yeni boyanmış duvarların ve düzgün görünen dolapların, evin bütün problemlerini göstermediğini belirterek, “Konutların röntgenini çekiyoruz. Ev dedektifleri, evlerin sırrını ortaya çıkaracak.” dedi.

Elektrik ve su tesisatının durumu, pencere ve doğramalardaki yalıtım eksiklikleri gibi konuların uzman incelemesi gerektirdiğini belirten Özkök, ileride yüksek tadilat masrafları çıkarabilecek problemleri işlem öncesinde ortaya koymayı amaçladıklarını ifade etti.

TERMAL KAMERA VE NEM ÖLÇERLER KULLANILIYOR

Özkök, “Konutlarda uygunsuzlukları en başından ortaya koyuyoruz. Termal kameralar ve nem ölçerlerle yaptığımız incelemelerin sonuçlarını rapora yansıtıyoruz. Elektrik tesisatında ısınma tespit ettiğimizde o noktaya dikkat edilmesi gerektiğini belirtiyoruz. Bunları dijital veri tabanına aktarıyoruz.” diye konuştu.

MUHTEMEL RİSKLER ÖNCEDEN GÖRÜLÜYOR

Kiralama öncesinde evin mevcut durumunun kayıt altına alınmasının önemine dikkat çeken Özkök, “Kullanıcıların ve yatırımcıların muhtemel riskleri önceden görmelerini, bununla birlikte şeffaf ve güvenilir teknik bilgilerle karar vermelerini sağlayacağız. Bu şekilde depozito kaynaklı uyuşmazlıkların da önüne geçeceğiz. Kentsel dönüşüm sonrası evinizi müteahhitten devralırken söylenenlerin hakkıyla yapılıp yapılmadığını da görebileceksiniz. Konutun o andaki durumunu artılarıyla, eksileriyle ortaya koyuyor, sorunların ne şekilde giderileceğine dair önerilerde bulunuyoruz.” ifadelerini kullandı.

ESKPER MALİYETİ DAİRE FİYATININ YÜZDE 1’İNİN ALTINDA

Hizmet bedeline ilişkin çalışmaların sürdüğünü kaydeden Özkök şunları söyledi:

"ABD’de 100 kişiden 88’i bu hizmeti kullanıyor. Hatta satıcının isteğiyle yapılıyor, 'Bu raporu ben alamazsam alıcıda tereddüt olacak.' diye düşünülüyor. Kanada ve İngiltere’de de yapılıyor. Fiyat olarak ortalama daire fiyatının yüzde 1’inin altında olacağını öngörüyoruz. Yani 4 milyon liralık bir satış fiyatı olan dairede yüzde 1’e denk gelecek 40 bin liradan daha düşük bir ücrete bu denetim gerçekleştirilebilecek."