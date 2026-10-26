Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Şenay Yurtalan
KAYNAK:
Türkiye Gazetesi
|
GİRİŞ:
26.10.2026
saat ikonu 10:37
|
GÜNCELLEME:
26.10.2026
saat ikonu 10:43

Ev alacak ve kiralayacaklara "Ekspertiz" devrimi: Gizli kusurlar termal kamerayla ortaya çıkarılıyor

Konut kiralayan veya satılan alan her yüz kişiden 29’u su yalıtımı, 27’si ise ısı yalıtımı problemi yaşıyor. Büyük masraflarla taşınılan evlerde yaşanan bu sorunlar hane halkının hayatını zindan ederken, hayata geçirilen ekspertiz uygulaması bu tarz konulardaki mağduriyetlerin önüne geçilmesini amaçlıyor. Termal kamera ve nem ölçerlerin kullanıldığı uygulama ile deyim yerindeyse evin röntgeni çekiliyor.

Avatar
Editor
 Şenay Yurtalan
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
Ev alacak ve kiralayacaklara
KAYNAK:
Türkiye Gazetesi
|
GİRİŞ:
26.10.2026
saat ikonu 10:37
|
GÜNCELLEME:
26.10.2026
saat ikonu 10:43

2025 yılında ’de yaklaşık 1,7 milyon konut satıldı. Öte yandan her yıl ortalama 1,5 milyon konut kiralanıyor. Bu kapsamda yurt genelinde 7,3 milyon vatandaş kiracı olarak yaşamına devam ederken, ortalama bir evin kirası ise 30 bin liraya yükseldi.

HABERİN ÖZETİ

Ev alacak ve kiralayacaklara "Ekspertiz" devrimi: Gizli kusurlar termal kamerayla ortaya çıkarılıyor

Bilgi Okunma süresi 23 saniyeye düşürüldü.
Türkiye'de kiracıların ve alıcıların yaşadığı teknik sorunlar ile mağduriyetleri önlemek amacıyla gayrimenkulde ekspertiz uygulaması hayata geçirildi.
Türkiye'de her 4 kiracıdan en az 1'i ısı ve su yalıtımı sorunları nedeniyle mağduriyet yaşıyor.
Uygulama kapsamında termal kamera ve nem ölçerler kullanılarak konutların elektrik, su tesisatı ve yalıtım durumları incelenip dijital veri tabanına aktarılıyor.
Söz konusu ekspertiz raporlarıyla kiralama öncesi durum kayıt altına alınarak depozito uyuşmazlıklarının önüne geçilmesi hedefleniyor.
Ekspertiz hizmet bedelinin ortalama daire fiyatının yüzde 1'inin altında olması öngörülüyor.
Bilgi Okunma süresi 23 saniyeye düşürüldü.
Ev alacak ve kiralayacaklara "Ekspertiz" devrimi: Gizli kusurlar termal kamerayla ortaya çıkarılıyor

EKSPERTİZ UYGULAMASI HAYATA GEÇİRİLDİ

Günümüzde birçok ev sahibi 2 kira bedeli kadar depozito isterken, 2 aylık kirayı da peşin ödüyor. Öte yandan taşınma masrafları da cep yakan cinsten. En yakın mesafeye taşınmak bile büyük bir bütçe isterken, her 4 kiracıdan en az 1’i yaşadığı ısı ve su yalıtımı sorunları nedeniyle mağduriyet yaşıyor. Bu kapsamda insanların hayatını zindana çeviren bu sorunların önlenmesi amacıyla Türkiye’de bir ilk olan gayrimenkulde uygulaması hayata geçirildi.

Ev alacak ve kiralayacaklara "Ekspertiz" devrimi: Gizli kusurlar termal kamerayla ortaya çıkarılıyor

“KONUTLARIN RÖNTGENİNİ ÇEKİYORUZ”

Konuya ilişkin konuşan Hise Home Inspection Yönetici Ortağı Sinan Özkök, gayrimenkulün insanların hayatları boyunca yaptıkları en önemli yatırımlardan biri olduğunu ancak alım ve kiralama kararlarında teknik durumunun yeterince incelenmediğini söyledi. Özkök, yeni boyanmış duvarların ve düzgün görünen dolapların, evin bütün problemlerini göstermediğini belirterek, “Konutların röntgenini çekiyoruz. Ev dedektifleri, evlerin sırrını ortaya çıkaracak.” dedi.

Elektrik ve su tesisatının durumu, pencere ve doğramalardaki yalıtım eksiklikleri gibi konuların uzman incelemesi gerektirdiğini belirten Özkök, ileride yüksek tadilat masrafları çıkarabilecek problemleri işlem öncesinde ortaya koymayı amaçladıklarını ifade etti.

Ev alacak ve kiralayacaklara "Ekspertiz" devrimi: Gizli kusurlar termal kamerayla ortaya çıkarılıyor

TERMAL KAMERA VE NEM ÖLÇERLER KULLANILIYOR

Özkök, “Konutlarda uygunsuzlukları en başından ortaya koyuyoruz. Termal kameralar ve nem ölçerlerle yaptığımız incelemelerin sonuçlarını rapora yansıtıyoruz. Elektrik tesisatında ısınma tespit ettiğimizde o noktaya dikkat edilmesi gerektiğini belirtiyoruz. Bunları dijital veri tabanına aktarıyoruz.” diye konuştu.

Ev alacak ve kiralayacaklara "Ekspertiz" devrimi: Gizli kusurlar termal kamerayla ortaya çıkarılıyor

MUHTEMEL RİSKLER ÖNCEDEN GÖRÜLÜYOR

Kiralama öncesinde evin mevcut durumunun kayıt altına alınmasının önemine dikkat çeken Özkök, “Kullanıcıların ve yatırımcıların muhtemel riskleri önceden görmelerini, bununla birlikte şeffaf ve güvenilir teknik bilgilerle karar vermelerini sağlayacağız. Bu şekilde depozito kaynaklı uyuşmazlıkların da önüne geçeceğiz. Kentsel dönüşüm sonrası evinizi müteahhitten devralırken söylenenlerin hakkıyla yapılıp yapılmadığını da görebileceksiniz. Konutun o andaki durumunu artılarıyla, eksileriyle ortaya koyuyor, sorunların ne şekilde giderileceğine dair önerilerde bulunuyoruz.” ifadelerini kullandı.

Ev alacak ve kiralayacaklara "Ekspertiz" devrimi: Gizli kusurlar termal kamerayla ortaya çıkarılıyor

ESKPER MALİYETİ DAİRE FİYATININ YÜZDE 1’İNİN ALTINDA

Hizmet bedeline ilişkin çalışmaların sürdüğünü kaydeden Özkök şunları söyledi:

"ABD’de 100 kişiden 88’i bu hizmeti kullanıyor. Hatta satıcının isteğiyle yapılıyor, 'Bu raporu ben alamazsam alıcıda tereddüt olacak.' diye düşünülüyor. Kanada ve İngiltere’de de yapılıyor. Fiyat olarak ortalama daire fiyatının yüzde 1’inin altında olacağını öngörüyoruz. Yani 4 milyon liralık bir satış fiyatı olan dairede yüzde 1’e denk gelecek 40 bin liradan daha düşük bir ücrete bu denetim gerçekleştirilebilecek."

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
İslam Memiş’ten ev ve araba alacaklara uyarı! 1,20 faizli konut kredisi gelecek mi?
TÜİK duyurdu! Konut satışları eylülde zirveye ulaştı
ETİKETLER
#Türkiye
#Gayrimenkul
#ekspertiz
#Sinan Özkök
#Hise Home Inspection
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.