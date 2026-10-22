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Ekonomi
Avatar
Editor
 | Ümit Buget
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
22.10.2026
saat ikonu 11:39
|
GÜNCELLEME:
22.10.2026
saat ikonu 11:39

TÜİK duyurdu! Konut satışları eylülde zirveye ulaştı

Türkiye genelinde konut satışları eylülde 142 bin 390 ile yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Sıfır konutların toplam satışlar içindeki payı yüzde 36,2'ye yükseldi. İşte detaylar ve tüm rakamlar...

Avatar
Editor
 Ümit Buget
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TÜİK duyurdu! Konut satışları eylülde zirveye ulaştı
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
22.10.2026
saat ikonu 11:39
|
GÜNCELLEME:
22.10.2026
saat ikonu 11:39

(TÜİK) tarafından açıklanan veriler doğrultusunda Türkiye genelinde eylül ayında 142 bin 390 adet ile yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

Toplam satışlar içinde birinci el (sıfır) konutların payı yüzde 36,2'ye yükselerek Mayıs 2023'ten bu yana görülen en yüksek oranlardan birine işaret etti.

İpotekli konut satışlarında yükseliş eğilimi devam ederken, ikinci el konut satışlarında yıllık bazda yüzde 15,3 gerileme kaydedildi.

TÜİK duyurdu! Konut satışları eylülde zirveye ulaştı

KONUT SATIŞLARI VE BİRİNCİ EL / İKİNCİ EL DAĞILIMI

Eylül ayına ilişkin genel konut satışı sayıları ile birinci el ve ikinci el piyasasındaki hareketlilik verileri şu şekildedir:

EYLÜL AYI GENEL KONUT SATIŞ VERİLERİ

  • Toplam Konut Satışı: 142.390 Adet (Yılın Zirvesi / Yıllık %9,3 Azalış)
  • Birinci El (Sıfır) Konut Satışı: 51.519 Adet (Yıllık %3,9 Artış)
  • İkinci El Konut Satışı: 90.871 Adet (Yıllık %15,3 Azalış)
  • Sıfır Konut Satış Payı: Yüzde 36,2

İPOTEKLİ SATIŞLAR VE MARKET PAYI DETAYLARI

Kredi kullanımıyla gerçekleştirilen ipotekli satışlar ile piyasa oranlarına dair öne çıkan göstergeler şu şekilde gerçekleşti:

İPOTEKLİ SATIŞLAR VE ORANLAR

  • İpotekli Konut Satış Adedi: 23.397 Adet
  • İpotekli Satış Değişim Oranı: Yıllık Yüzde 5,1 Artış
  • Sıfır Konut Payı Rekoru: Mayıs 2023 Sonrasının En Yüksek Düzeyi (Aralık ayları hariç)

 

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ETİKETLER
#konut satışları
#türkiye istatistik kurumu
#Ikinci El Konut
#İpotekli Konut Satışları
#Birinci El Konut
#Ekonomi
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