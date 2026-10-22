TÜİK duyurdu! Konut satışları eylülde zirveye ulaştı

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İstanbul
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan veriler doğrultusunda Türkiye genelinde konut satışları eylül ayında 142 bin 390 adet ile yılın en yüksek seviyesine ulaştı.
Toplam satışlar içinde birinci el (sıfır) konutların payı yüzde 36,2'ye yükselerek Mayıs 2023'ten bu yana görülen en yüksek oranlardan birine işaret etti.
İpotekli konut satışlarında yükseliş eğilimi devam ederken, ikinci el konut satışlarında yıllık bazda yüzde 15,3 gerileme kaydedildi.
Eylül ayına ilişkin genel konut satışı sayıları ile birinci el ve ikinci el piyasasındaki hareketlilik verileri şu şekildedir:
EYLÜL AYI GENEL KONUT SATIŞ VERİLERİ
Kredi kullanımıyla gerçekleştirilen ipotekli satışlar ile piyasa oranlarına dair öne çıkan göstergeler şu şekilde gerçekleşti:
İPOTEKLİ SATIŞLAR VE ORANLAR