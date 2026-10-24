Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır

İslam Memiş’ten ev ve araba alacaklara uyarı! 1,20 faizli konut kredisi gelecek mi?

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
24.10.2026
saat ikonu 13:46
|
GÜNCELLEME:
24.10.2026
saat ikonu 13:50
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
1
Finans Analisti İslam Memiş

Finans Analisti İslam Memiş, ekonomideki sıkılaşma politikalarının vatandaş, esnaf ve yatırımcı üzerindeki etkilerini değerlendirirken düşük faizli konut kredisi beklentisine ve borç yapılandırmasına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Gençlere de seslenen Memiş, e-ticaret ve e-ihracat fırsatlarının değerlendirilmesi gerektiğini vurgulayarak “Önce ev, sonra araba” mesajı verdi. Gelecekte meslek sahibi olmanın önemine dikkat çeken Memiş, artan barınma maliyetlerine karşı gençlerin birikimlerini doğru yönetmeleri ve harcamalarında önceliklerini yeniden belirlemeleri gerektiğini ifade etti.

2
Finans Analisti İslam Memiş

Finans Analisti İslam Memiş, katıldığı bir yayında gençler ve yatırımcılar için çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. İşte Memiş'in açıklamaları....

 

3
Ekonomi yönetiminin belirlemiş olduğu enflasyonla mücadele

"Ekonomi yönetiminin belirlemiş olduğu enflasyonla mücadele noktasında bir sıkılaştırma programı var. Tabii ev alacaklar, araba alacaklar, işlerin açılmasını bekleyen küçük esnaflar, büyük tüccarlar veya şirketler nakde ulaşamama gibi problemlerle karşı karşıya kalıyor. 
 

4
yüzde 1,20 faiz oran

YÜZDE 1,20 FAİZ ORANI BEKLENİYOR

Şimdi en çok düşük faizli kredi oranlarını bekleyen vatandaşlar var. Özellikle yüzde 1,20 faiz oranını bekleyenler var. Bir an önce başımı sokacak bir ev almam lazım, bu kredileri bir an önce bekliyoruz diyen insanlar var. Çünkü yılbaşında bu konuda açıklamalar yapılmıştı. İnsanlar umutlanmıştı ve hâlâ bu umudu besliyorlar. Çoğu vatandaş özellikle yüzde 1,20 oranındaki özel kredileri bekliyor.
 

5
kredilerin yıl sonuna kadar açıklanabileceği

Bizim kişisel tahminimiz, bu kredilerin yıl sonuna kadar açıklanabileceği yönündeydi. Ancak şu ana kadar sessizlik devam ediyor. 
 

6
Erken seçim kararı

Erken seçim kararı açıklanırsa seçim politikası modeline girilebilir ve kredi muslukları yavaş yavaş açılabilir. O kredi musluklarının açılmasıyla yüzde 1,20 faiz oranlı krediler de bu sürece dâhil edilebilir.
 

7
Borcu olan esnaflar ve tüccarlar

Borcu olan esnaflar ve tüccarlar da var. Onlar da yeni bir yapılandırma bekliyorlar. Ancak ben şahsen mevcut koşullarda uzun vadeli bir yapılandırma beklemiyorum.

 

8
enflasyon rakamları

Bugünkü açıklanan enflasyon rakamlarına bakıyoruz, çarşı pazardaki sebze ve meyve fiyatlarına bakıyoruz; ancak bunlarla vatandaşın karşılaştığı fiyatlar arasında ciddi bir fark olduğunu görüyoruz. Yaş sebze ve meyve fiyatlarında düşüş yaşanıyor ama bu düşüş fiyatlara aynı şekilde yansımıyor.
 

9
Kira maliyetleri

Kira maliyetleri artıyor, personel maaşları ve diğer giderler yükseliyor. İşletme sahibi de bu maliyetleri gerekçe göstererek belirlediği fiyatlardan taviz vermek istemiyor. Ben burada işletme işletiyorum, kazanmak zorundayım ve kazancımdan taviz vermem düşüncesiyle hareket ediyor.
 

10
tüketiciler

Ancak vatandaşlarımızın, tüketicilerimizin kesinlikle seçici olması gerekiyor. Eski alışkanlıkları bırakıp seçimlerini yeniden gözden geçirmeleri lazım.

 

11
Z kuşağı yatırımlarını hangi yönde değerlendirmeli?

Z KUŞAĞI YATIRIMLARINI HANGİ YÖNDE DEĞERLENDİRMELİ?

Gençler günlük hayatlarında modern teknolojiyi kullansınlar. Modern teknolojinin getirdiği fırsatlardan yararlansınlar. Ancak söz konusu birikim, tasarruf ve gelecek olduğunda mutlaka gelenekçi olsunlar.


 

12
z kuşağı

Sevgili evlatlarımıza, sevgili gençlerimize seslenmek istiyorum. Lütfen sosyal medyada geçirdiğiniz zamanı e-ihracat ve e-ticaret yaparak değerlendirin. Gün içinde sosyal medyada ne kadar vakit geçiriyorsunuz? Telefonunuz size bunu saniyesine kadar gösteriyor. İki saat, üç saat, beş saat... Lütfen bunun yalnızca bir veya iki saatini ayırın. Dünyadaki e-ihracat ve e-ticaret pastasından siz de payınızı alın. Çok güzel paralar kazanabilirsiniz.

13
istihdam olanakları

Bunun yanında bol bol kitap okuyun, mümkünse yazın, çalışın ve para biriktirin. Yazın kazandığınız harçlıklarla dünyadaki ülkeleri gezin. Uygun bütçeli tur şirketleri var. Bunları dinleyen gençler hemen tepki gösterebilir: Bu paraları nerede kazanacağız? Arkadaşlar, dışarıda iş imkânları var. Yaz aylarında istihdam olanakları bulunuyor. Çalışabilirsiniz.
 

14
Sosyal medyaya ve internet

Önemli olan istemek. Sosyal medyaya ve internete baktığımızda sürekli ev gençleri gibi ifadeler kullanılıyor. Bence bunlar yanlış yaklaşımlar. Önemli olan şu: Ne istiyorsun? Hayat hiçbir zaman senin ne istediğinle değil, ne yaptığınla ilgilenecek. Bazı şeyler altın tepside, oturduğunuz yerde size sunulmayacak.
 

15
çok güzel paralar kazanan

Bugün 20'li yaşlarında olup e-ihracat ve e-ticaret yapan, yazları çalışan, kendisini geliştiren ve çok güzel paralar kazanan gençler de var. Hiçbir şey yapmadan sürekli şikâyet eden gençler de var. Önemli olan, ne istediğiniz ve bunun için ne yaptığınız.
 

16
Krizler beraberinde fırsatları da getiriyor

KRİZLER BERABERİNDE FIRSATLARI DA GETİRİYOR

Dışarıda gerçekten çok büyük fırsatlar var. Krizler beraberinde fırsatları da getiriyor. Bu fırsatları değerlendirmek gerekiyor.

Bugün Amerika'da 26 milyon, Çin'de 23 milyon, Hindistan'da 16 milyon yazılımcı olduğunu ifade ediyoruz. Ancak burada sayıdan çok yetenek önemli. Bir işi yapabiliyor musun? Önemli olan bu.
 

17
senin üniversite masrafları

Örneğin üniversiteye gidiyorsun. Çok güzel. Annen ve baban gece gündüz çalışmış, senin üniversite masraflarını karşılamış. Peki, mezun olduktan sonra mutlu olduğun bir sektörde mi çalışacaksın? Ne istiyorsun? Okuduğun bölümden mezun olduğunda o alanda iş bulabilecek misin? Bunları sorgulaman gerekiyor.

 

18
meslek sahibi olanlar

Hayatından dört yıl vererek üniversite okumak mı, yoksa bir meslek sahibi olmak mı? Bunu iyi düşünmek lazım.

Ben şunu iddia ediyorum: Gelecekte meslek sahibi olanlar öne çıkacak. 
 

19
barınma ihtiyacı

Öncelikle gençlerin barınma ihtiyacını gidermesi gerekiyor. Barınma çok önemli. Çünkü gelecek dönemde barınma kriziyle ilgili çok büyük problemler yaşanacak. Mülkiyetsiz bir toplum inşa ediliyor.
 

20
barınma ihtiyacı

Bir de barınma ihtiyacını öncelik hâline getirin. Örneğin yeni evlendiniz ve hemen araba almak istiyorsunuz. Nasıl olsa ev alamıyoruz, bari araba alalım diye düşünüyorsunuz. Bence bu yanlış. Öncelikle borçlarınızı yönetin, ardından birikim yapın. İlk iş olarak araba almayın.
 

21
Araba aldığınızda düğün takılarıyla

Örneğin bugünkü şartlarda her ay 10.000 lira kenara para biriktirmeniz gerekiyor. Araba aldığınızda düğün takılarıyla veya ailenizin yardımıyla bu aracı satın almış olabilirsiniz. Ancak kapının önünde duran arabanın aylık sigorta, kasko, benzin ve otopark giderleri bile ciddi bir maliyet oluşturuyor. Bu giderlerle birlikte ekonomik açıdan zarar edebilirsiniz.
 

YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.