İslam Memiş’ten ev ve araba alacaklara uyarı! 1,20 faizli konut kredisi gelecek mi?

Bugün 20'li yaşlarında olup e-ihracat ve e-ticaret yapan, yazları çalışan, kendisini geliştiren ve çok güzel paralar kazanan gençler de var. Hiçbir şey yapmadan sürekli şikâyet eden gençler de var. Önemli olan, ne istediğiniz ve bunun için ne yaptığınız.

