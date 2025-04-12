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 | Burak Ayaydın

Fenerbahçe derbiyi kazandı: Galatasaray karşısında seri eşitlendi!

Vodafone Sultanlar Ligi play-off 1-4 turunda Fenerbahçe Medicana ile Galatasaray Daikin karşılaştı. Fenerbahçe Medicana, dev maçı kazanarak seriyi eşitledi.

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Fenerbahçe derbiyi kazandı: Galatasaray karşısında seri eşitlendi!
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
12.04.2025
saat ikonu 17:36
|
GÜNCELLEME:
12.04.2025
saat ikonu 17:38

Fenerbahçe Medicana ile Galatasaray Daikin, Vodafone Sultanlar Ligi play-off 1-4 turunda ikinci maç için sahaya çıktı. Fenerbahçe Medicana, derbide Galatasaray Daikin'i 3-1 mağlup ederek seride durumu 1-1'e getirdi.

Fenerbahçe derbiyi kazandı: Galatasaray karşısında seri eşitlendi!

DERBİDE SET SKORLARI

İlk seti 27-25 kazanan Fenerbahçe Medicana, ikinci seti ise 25-18 kaybetti ve maça denge geldi. Akabinde ise üçüncü sette 25-18 ve dördüncü sette de 25-11 ile rakibine üstünlük kuran Fenerbahçe Medicana, sahadan 3-1 galip ayrıldı ve ezeli rakibi karşısında seriyi eşitledi.

Fenerbahçe derbiyi kazandı: Galatasaray karşısında seri eşitlendi!

DERBİNİN ÖNE ÇIKANLARI

Fenerbahçe Medicana'da Arina Fedorovtseva 18 ve Melissa Vargas 17 sayı kaydederken, Galatasaray Daikin'de ise Alexia Karutasu 12 ve Katarina Lazovic 11 sayıyla oynadı.

ŞAMPİYONLUK SÜRECİ

Vodafone Sultanlar Ligi play-off 1-4 turunda iki galibiyete ulaşan takımlar şampiyonluk, mağlup ekipler ise üçüncülük maçlarına çıkacak.

https://x.com/FBvoleybol/status/1911036883691335707

Sıkça Sorulan Sorular

SERİDEKİ İLK DERBİ HANGİ SKORLA BİTMİŞTİ?
Derbide iki takım arasında oynanan ilk maçı Galatasaray Daikin 3-2 kazanmıştı.
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#vodafone sultanlar ligi
#Galatasaray Daikin
#Fenerbahçe Medicana
#Spor
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