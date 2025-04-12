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Editor
 | Burak Ayaydın

ÇBK Mersin Avrupa'yı salladı: Valencia'yı devirip finale yükseldiler!

EuroLeague yarı final aşamasında Çimsa ÇBK Mersin ile Valencia karşı karşıya geldi. Finalisti tek topun belirlediği maçta kazanan, temsilcimiz Çimsa ÇBK Mersin oldu. Çukurova ekibi, bu sonuçla birlikte finale yükseldi.

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ÇBK Mersin Avrupa'yı salladı: Valencia'yı devirip finale yükseldiler!
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
12.04.2025
saat ikonu 09:40
|
GÜNCELLEME:
12.04.2025
saat ikonu 09:40

Çimsa ÇBK Mersin, Avrupa'da finale yükseldi. İspanyol ekibi Valencia'yı 68-66 ile geçen temsilcimiz, pazar günü kupa yolunda son maçına çıkacak.

ÇİMSA ÇBK MERSİN AVRUPA'DA FİNALDE

Mücadeleye iyi başlayan Valencia, 3. dakikayı 9-2 önde geçti. Bu dakikadan sonra toparlanan Çimsa ÇBK Mersin, 6-0'lık seri yakalayarak farkı bir sayıya (8-9) indirdi. Valencia, ilk çeyreği 20-17 önde tamamladı. Karşılıklı basketlerle başlayan ikinci periyotta 12. dakika Valencia'nın 22-21 üstünlüğüyle geçildi. ÇBK Mersin, Araujo ve Carleton'un sayılarıyla 14. dakikada 25-22 öne geçti. Valencia pota altından sayılar bulsa da farkın açılmasını engelleyemedi. Çimsa ÇBK Mersin, soyunma odasına 38-32 önde gitti.

ÜÇÜNCÜ PERİYOT ZORLU BAŞLADI

Üçüncü çeyreğe istediği gibi başlayamayan Çimsa ÇBK Mersin, ilk 4 dakika sayı üretemedi. Bu süreçte 5-0'lık seri yakalayan Valencia, farkı 1 sayıya (37-38) indirdi. Samuelson, Fauthoux, Howard ve Johannes ile sayılar bulan Çimsa ÇBK Mersin, çeyreğin bitiminde 1 dakika 42 saniye kala farkı 7 sayıya (43-50) çıkardı. Mersin temsilcisi, üçüncü çeyreği 50-46 önde bitirdi.

ÇBK Mersin Avrupa'yı salladı: Valencia'yı devirip finale yükseldiler!

FİNAL BÖLÜMÜNE GÜÇLÜ GİRİŞ

Final periyoduna 7-0'lık seriyle başlayan Çimsa ÇBK Mersin, mücadelenin bitimine 8 dakika kala farkı 11 sayıya (46-57) çıkardı. Mersin ekibinin serisine 10-0'la karşılık veren Valencia, 36. dakikada farkı bir sayıya (56-57) indirdi. Son ana kadar çekişmeli geçen mücadeleyi Çimsa ÇBK Mersin, 68-66 kazanarak adını finale yazdırdı.

https://x.com/CBKMersin/status/1910799697805029482

İKİNCİ KEZ FİNALE YÜKSELDİLER

Çimsa ÇBK Mersin, Valencia zaferiyle birlikte tarihinde ikinci kez Avrupa'da finale yükseldi.

https://x.com/CBKMersin/status/1910792152801550399

Sıkça Sorulan Sorular

FİNALDE RAKİP KİM?
Temsilcimiz, Çekya ekibi ZVVZ USK Prag'a karşı 13 Nisan Pazar günü TSİ 21.00'de şampiyonluk mücadelesine çıkacak.
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ETİKETLER
#Valencia
#euroleague
#Euroleague Women
#Final Bölümü
#Çimsa ÇBK Mersin
#Spor
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