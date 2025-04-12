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 | Burak Ayaydın

Anadolu Efes Avrupa'da yine kazandı: EuroLeague'de play-off için bilet kesildi!

THY Avrupa Ligi'nin 34. ve son haftasında Anadolu Efes ile Zalgiris Kaunas karşı karşıya geldi. Çekişmeli geçen mücadelede, temsilcimiz Anadolu Efes sahadan galibiyetle ayrıldı ve play-off biletini aldı.

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Anadolu Efes Avrupa'da yine kazandı: EuroLeague'de play-off için bilet kesildi!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
12.04.2025
saat ikonu 09:17
|
GÜNCELLEME:
12.04.2025
saat ikonu 09:21

Anadolu Efes, EuroLeague'in son haftasında Zalgiris Kaunas'ı ağırladı. Direkt olarak play-off bileti alma hedefiyle sahaya çıkan temsilcimiz, İstanbul'da 87-77 kazandı ve normal sezonu 5. sırada tamamlayarak üst tura yükseldi.

ANADOLU EFES'TEN 20 GALİBİYET

THY Avrupa Ligi'nde normal sezonu 20 galibiyet ve 14 mağlubiyet ile geçen Anadolu Efes, puan tablosunda ilk 6'ya girdi ve play-off oynama hakkı elde etti.

https://x.com/AnadoluEfesSK/status/1910783730744279216

PLAY-OFF RAKİBİ BELLİ OLDU

Temsilcimiz Anadolu Efes, Ergin Ataman'ın koçluğunu yaptığı Panathinaikos Aktor ile play-off oynayacak.

https://x.com/AnadoluEfesSK/status/1910798002794492405

KOÇ LUCA BANCHI'DEN MAÇ SONU AÇIKLAMALARI

“Öncelikle beklendiği gibi gerçekten çok zor bir maç oldu. Bu maçın bu kadar zor olmasının sebebi hem rakibimizin kalitesinden ve seviyesinden, hem de maçın özelindeki anlamı ve içeriğinden kaynaklıydı. Gerçekten çok büyük bir çaba sarf ederek ve yedi maç arka arkaya kazandıktan sonra EuroLeague Play-Off'a adımızı yazdırabilmek için sadece bir galibiyete ihtiyacımız olan çok önemli bir maç oynadık. Bu elbette beraberinde bazı gerilimler de getirdi. Ama takımımız bu duruma son derece olumlu bir cevap verdi. Üçüncü çeyreğin başında onların hücum silahlarını durduramadık. Ama özellikle maçın son beş dakikasına baktığımızda oyuncularımın isteği ve arzusu ve Anadolu Efes'in alameti farikası olan bu maç kazanma isteğini sahaya yansıtmaları gerçekten çok önemliydi. Sizler de gördünüz, oyuncularımız toplara uçtular. Ortada kalan toplar için, topa sahip olabilmek için müthiş bir mücadele verdiler. Özellikle o dakikalarda bloklarda çok etkili olmaya başladık. Bence bu Anadolu Efes'in en güzel tablosunu hep birlikte takım olarak yaşattık ve gösterdik. Bu, bizim için son derece önemli bir başarıydı. İki yıllık bir aranın ardından Anadolu Efes olarak adımızı yeniden play-off etabına yazdırdık. Bu zaten oyuncularımın ilk günden beri istedikleri şeydi ve şu ana kadar bu isteklerini gerçekleştirebilmek için de müthiş bir mücadele ortaya koydular. Ben öncelikle onlara, sonrasında hem benden önce hem ben geldikten sonraki dönemde takımı son derece iyi hazırlayan tüm yardımcı antrenörlerimize, teknik kadromuza çok teşekkür etmek istiyorum."

https://x.com/AnadoluEfesSK/status/1910776144434962826

Sıkça Sorulan Sorular

ZALGIRIS MAÇINDA MVP KİM OLDU?
Anadolu Efes'in zaferinde önemli pay sahiplerinden Darius Thompson, maçın en iyi oyuncusu seçildi.
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#Spor
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