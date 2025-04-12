Toprak Razgatlıoğlu'na Hollanda'da ters rüzgar: Kürsüye çıkamadı!

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Hollanda etabında aradığını bulamadı. Superbike Hollanda ayağının birinci yarışında dördüncü sıraya yerleşen Toprak, bu sefer kürsüye çıkamadı.

Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nın Hollanda'daki 3. ayağında rüzgâra eşlik edemedi. Yarışı beklediğinden farklı şekilde bitiren milli sürücü, genel tabloda 4. sırada yer aldı ve kürsüye çıkamadı.

TOPRAK RAZGATLIOĞLU 95 PUANDA

4,54 kilometrelik TT Circuit Assen Pisti'nde düzenlenen yarışların birincisi sona ererken, Toprak Razgatlıoğlu ise 95 puanla genel klasmanda ikinci sırada yer aldı. Ayrıca pistteki diğer Türk sporcu Yamaha Motoxracing takımının pilotu Bahattin Sofuoğlu; 5. turda geçirdiği kaza sonucu yarış dışı kaldı.

DUCATI ZİRVEDE

Hollanda'daki ilk yarışı Aruba Ducati takımından Nicolo Bulega 1'inci, Pata Maxus Yamaha'dan Andrea Locatelli 2'nci, Barni Spark Racing'den Danilo Petrucci ise 3'üncü sırada bitirdi.