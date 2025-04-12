Hasan Arat'a yumruk atıldı: Beşiktaş'ta Divan Kurulu tatil edildi!

Beşiktaş'ta yönetimin toplantısında sular durulmuyor. Divan kurulu başlangıcında Hasan Arat ile Tevfik Yamantürk arasındaki tartışmadan sonra, şimdi de kürsüde eski başkan Arat'a yumruk atıldı.

Tevfik Yamantürk ile Hasan Arat arasındaki gerilim kürsüye de yansıdı ve olayların önü alınamadı. Hasan Arat'ın konuşması sırasın genel kurul üyelerinden tepkiler yükselirken, Hasan Arat mola isteklerini dinlemedi ve konuşmasını sürdürdü.

HASAN ARAT'A YUMRUKLU SALDIRI

Akabindeki süreçte Tevfik Yamantürk ile Hasan Arat arasında yine tartışma çıktı. Arat, tartışma sırasında "Sen ne olacağını göreceksin" derken, Yamantürk, "Asıl sen göreceksin" diyerek eski başkanın üzerine yürüdü. Yamantürk, Arat'a hamle yaparken ortalık karıştı. Ardından ise Hasan Arat'a kalabalıkta bir kişinin daha yumruk attığı görüldü.