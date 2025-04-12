Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Burak Ayaydın

Ahmet Çakar'dan Samsunspor-Galatasaray maçını yöneten Ozan Ergün için çarpıcı iddia: "Türkiye'de böyle bir tane daha hakem yok"

Ahmet Çakar, Sabah Gazetesi'ndeki köşe yazısında Samsunspor-Galatasaray maçını değerlendirdi ve mücadelenin hakemi Ozan Ergün için flaş bir iddiada bulundu. Samsunspor-Galatasaray maçında Ozan Ergün'ün ufak tefek hataları olduğunu belirten Ahmet Çakar, şu an için Türkiye'de böyle bir hakem daha olmadığı mesajını verdi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Ahmet Çakar'dan Samsunspor-Galatasaray maçını yöneten Ozan Ergün için çarpıcı iddia:
KAYNAK:
Sabah
|
GİRİŞ:
12.04.2025
saat ikonu 15:59
|
GÜNCELLEME:
12.04.2025
saat ikonu 16:37

Samsunspor-Galatasaray maçını köşe yazısına taşıyan Ahmet Çakar, hakem Ozan Ergün için de ayrıca parantez açtı. Galatasaray'ın beklenenden daha kolay galip geldiğini ifade eden Ahmet Çakar, maça dair kritik analizler yaptı.

Ahmet Çakar'dan Samsunspor-Galatasaray maçını yöneten Ozan Ergün için çarpıcı iddia: "Türkiye'de böyle bir tane daha hakem yok"

AHMET ÇAKAR'IN SAMSUNSPOR-GALATASARAY MAÇI VE HAKEM OZAN ERGÜN İÇİN DÜŞÜNCELERİ

"Samsunspor deplasmanı kağıt üzerinde zor görünüyordu. Mücadele öncesinde tüm otoriteler Galatasaray'ın zorlanacağını söylerken maça baktığımızda hiç de öyle olmadı. G.Saray her ne kadar tempoyu düşük tutsa da hemen hemen istediği her şeyi yaptı. Maçın hemen başında Yunus, ceza alanı içindeki karambolde önüne düşen topa çok iyi vurdu. Zaten markaj altında değildi, kendine özgü tekniğiyle takımını öne geçirdi. Bundan sonra Samsunspor kontrataklarla çabuk çıksa da tüm kontrol yine Galatasaray'ın elindeydi. Özellikle orta sahada Lemina, Torreira ve Sara, iki yönlü de iyi işler yaptılar. Barış ve Yunus da onlara yardımcı olunca düşük tempolu maçta Galatasaray hakimiyetini sağladı. İkinci yarının hemen başında da Osimhen ile skoru perçinledi ve 3 puanı alıp zor bir deplasmandan rahat bir şekilde evine döndü. Galatasaray'ın dinlenmiş olması çok önemli. Geçen hafta bay geçtiler, diriydiler ve istedikleri her şeyi yaptılar. Zirve yarışında çok önemli bir galibiyeti daha almayı başardılar. Maçın hakemi Ozan Ergün ise ufak tefek hatalar yaptı. Özellikle ikinci yarıda Sallai'nin dirseğini kaçırdı. Ama tüm bunlara rağmen bence şu anda Türkiye'nin en iyi hakemi."

Ahmet Çakar'dan Samsunspor-Galatasaray maçını yöneten Ozan Ergün için çarpıcı iddia: "Türkiye'de böyle bir tane daha hakem yok"

Sıkça Sorulan Sorular

DERBİDEKİ TÜRK HAKEM SÜRECİ NASIL İLERLEDİ?
Kulüplerin yabancı hakem isteğini reddeden TFF, kendi atamalarını yapmıştı.
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Hasan Arat'a yumruk atıldı: Beşiktaş'ta Divan Kurulu tatil edildi!
Galatasaray 25 milyon Euroyu duydu masadan kalktı: Dursun Özbek'ten transferde sürpriz karar!
ETİKETLER
#galatasaray
#süper lig
#samsunspor
#torreira
#yunus
#saraçhane
#ahmet çakar
#ahmet çakar
#Hakem Krizi
#Ozan Ergün
#Samsunspor-Galatasaray
#Maç Analizi
#Ozan Ergün
#Hakem Kararları
#Lemina
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.