Galatasaray 25 milyon Euroyu duydu masadan kalktı: Dursun Özbek'ten transferde sürpriz karar!

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Lucas Perri transferinde frene bastı. Uzun zamandır Lucas Perri ile ilgilenen Galatasaray, İtalyan devi Inter'in de transfer için devreye girmesiyle geri adım attı ve Dursun Özbek'ten gelecek nihai kararı beklemeye başladı.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten, Lucas Perri transferi için flaş bir karar geldi. Inter'in Lucas Perri için devreye girmesiyle 25 milyon Euroluk bir transfer süreci oluştuğunu gören Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, kısa vadede bu hamlenin pasif halde olmasının daha doğru olacağını düşünerek geri adım attı.

GALATASARAY'DA LUCAS PERRI TRANSFERİYLE İLGİLİ DURSUN ÖZBEK'TEN FARKLI PLANLAMA

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Fernando Muslera sonrasındaki süreç için Lucas Perri transferine hazırlanıyordu ama Inter'in devreye girmesi tüm planları değiştirdi. Halihazırda Olympique Lyon ile ilk temasları gerçekleştiren Dursun Özbek, İtalyan devinin sürece dahil olmasıyla birlikte transfer bareminin 25 milyon Euroya yükselmesinden çok rahatsız oldu ve mali anlamda tezat gördüğü gelişmelerden dolayı Perri sürecini durdurdu! Fransız ekibi; Brezilyalı eldiven için 25 milyon Eurodan kapıyı açarken, Inter'in ise bu civarlarda bir meblağ ödemeye hazır olduğu ön görülüyor ve İtalyan basınına göre transfer kritiği beklenenden de erken sonuçlanabilir.

GALATASARAY'DA DURSUN ÖZBEK'İN LUCAS PERRI İÇİN ALTERNATİF PLANI

Yaşananlardan hareketle Perri yerine yine aynı şekilde potansiyelli ama mali anlamda da uygun olan isimleri gündemine alan başkan, öncelikle Berke Özer ve Uğurcan Çakır isimlerine yönelmenin stratejik olarak daha doğru olacağını düşünüyor ve sarı kırmızılı yönetimle birlikte bu transferler için yapılacak teklif çalışmalarına ivedi başlanmasını istiyor. Lucas Perri ihtimalini Inter'in tavrına göre ilerletecek olan Galatasaray, ilk etapta yerli kaleciler üzerinden bir plan yapacak gibi görünüyor.

TRANSFER HEDEFİNDEKİ LUCAS PERRI VE PERFORMANSI

Olympique Lyon formasıyla bu sezon 39 maça çıkan Lucas Perri, 12 mücadelede kalesini gole kapatırken, tam 49 kez ise skor tabelasının değişmesine engel olamadı. Halihazırda 2028 yazına kadar sözleşmesi bulunan Brezilyalı eldiven, vergi yükümlülüğünün yüksek olduğu Fransa'dan ayrılmaya ve daha iyi bir kontrat imzalamaya oldukça olumlu yaklaşıyor.

LUCAS PERRI TRANSFERİ OLURSA AYNI FERNANDO MUSLERA GİBİ GALATASARAY KALESİ YILLARCA ONA AİT OLACAK

Fernando Muslera sonrasındaki dönemde kaleyi güvenilir ellere emanet etmek isteyen Galatasaray yönetimi; eğer Lucas Perri ismini kadroya katabilirse, 27 yaşındaki eldiven ile yıllarca devam etmek ve kalede yeniden istikrarı sağlamak istiyor.

LUCAS PERRI TRANSFERİ İÇİN OKAN BURUK'TAN ONAY ÇIKTI

Lucas Perri'nin potansiyelini oldukça yeterli bulan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Brezilyalı eldiven için transfere onay verdi ama Perri'yle birlikte en az bir tane de yerli kaleci takviyesi yapılmasını istedi. Kale pozisyonundaki rekabeti artırmak isteyen Okan Buruk; Lucas Perri, Berke Özer ve Uğurcan Çakır arasından yapılacak transfer tercihlerine genel olarak olumlu yaklaşıyor ve kritik sürecin yaz kampından önce tamamlanmasını istiyor.

GALATASARAY VE LUCAS PERRI ARASINDAKİ GÖRÜŞMELER

Lucas Perri ile uzun zamandır ilgilenen Galatasaray, deneyimli file bekçisinin menajerini İstanbul'a davet etmiş ve kritik transferin detayları için birkaç kez görüşme gerçekleştirmişti. An itibarıyla gelinen noktada ise Inter ve mali süreçlerin tamamlanması bekleniyor.