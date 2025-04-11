Beşiktaş yıldız oyuncunun menajeriyle masaya oturdu: Ole Gunnar Solskjaer transfer sürecini onayladı!

Beşiktaş'ta Ole Gunnar Solskjaer'in de onayıyla Ciro Immobile'nin menajeriyle masaya oturuldu. Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Ciro Immobile için transferin önünü açtı ve kulüpten ayrılması için resmen onay verdi.

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer'den Ciro Immobile için 'transfer izni' çıktı. Gelecek sezon Beşiktaş'ta Ciro Immobile ile devam etmek istemeyen Ole Gunnar Solskjaer, yönetime ayrılık için onay verdi ve kritik gelişmeyle birlikte İtalyan oyuncunun menajeriyle görüşme gerçekleştirildi.

BEŞİKTAŞ'TA OLE GUNNAR SOLSKJAER'DEN CIRO IMMOBILE TRANSFERİNE ONAY ÇIKTI

Ciro Immobile'nin performansından memnun olmayan Beşiktaş yönetimi, Ole Gunnar Solskjaer'in de onayıyla oyuncunun menajeriyle görüşme gerçekleştirdi. Ciro Immobile ile devam etmeyi düşünmediklerini belirten yönetim, menajere yeni bir takım bulması için talimat verdi ve transferin önünü açtı. Süreçten hareketle gelecek yaza doğru resmiyet kazanması beklenen transfer kritiği, Ciro Immobile'nin Beşiktaş'tan ayrılmasıyla nihai sonucuna ulaşmış olacak.

CIRO IMMOBILE DE TRANSFERİ AÇIKLAMIŞTI

İtalyan hücumcu geçtiğimiz haftalarda ülkesinde röportaj vermiş ve kariyeri için sürpriz bir final tasarladığını ifade etmişti. Ardından ise Çizme gündeminde adı Inter ile anılan Ciro Immobile, önümüzdeki birkaç ay içinde Beşiktaş'tan başka bir kulübe transfer olmaya hazırlanıyor! Performansından mütevellit Ole Gunnar Solskjaer tarafından da gözden çıkarılan deneyimli golcü, yüksek tempo yapamadığı için yıl boyunca pek çok kez eleştirilmişti.

CIRO IMMOBILE VE BEŞİKTAŞ PERFORMANSI

Sezon başında 2 milyon Euro karşılığında transfer edilen Ciro Immobile, şu ana kadar Beşiktaş formasıyla 35 maça çıktı ve 15 gol ile 3 asistlik katkı sağladı.