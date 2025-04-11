PFDK cezaları açıkladı: Tayyip Talha Sanuç süreci netleşti!

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, başta Tayyip Talha Sanuç olmak üzere beklenen cezaları açıkladı. Kasımpaşa-Beşiktaş mücadelesinde kırmızı kart gören Tayyip Talha Sanuç, 1 maçtan men edildi.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun internet sitesinden açıklama yapıldı ve cezalar duyuruldu. PFDK'nın kararlarına göre Tayyip Talha Sanuç 1 maç men edilirken, Trendyol Süper Lig'den 6 kulübe de para cezası verildi.

PFDK CEZALARI AÇIKLADI

Trendyol Süper Lig'den 6 takıma, çeşitli sebeplerle para cezası yaptırımı uygulandı. Yapılan açıklamaya göre; Kayserispor'a 300 bin, Sivasspor'a 120 bin, Fenerbahçe'ye 168 bin, Trabzonspor'a 2 milyon, Kasımpaşa'ya 525 bin ve Beşiktaş'a da 930 bin TL para cezası verildi.

TAYYİP TALHA SANUÇ KRİTİĞİ

Beşiktaş formasıyla kupada ve ligde olmak üzere 4 gün içinde 2 kez kırmızı kart gören savunmacı, taraftarlar tarafından eleştiri oklarının hedefi olarak belirlenmişti.