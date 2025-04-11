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 | Burak Ayaydın

PFDK cezaları açıkladı: Tayyip Talha Sanuç süreci netleşti!

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, başta Tayyip Talha Sanuç olmak üzere beklenen cezaları açıkladı. Kasımpaşa-Beşiktaş mücadelesinde kırmızı kart gören Tayyip Talha Sanuç, 1 maçtan men edildi.

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PFDK cezaları açıkladı: Tayyip Talha Sanuç süreci netleşti!
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
11.04.2025
saat ikonu 11:50
|
GÜNCELLEME:
11.04.2025
saat ikonu 11:52

Türkiye Futbol Federasyonu'nun internet sitesinden açıklama yapıldı ve cezalar duyuruldu. PFDK'nın kararlarına göre Tayyip Talha Sanuç 1 maç men edilirken, Trendyol Süper Lig'den 6 kulübe de para cezası verildi.

PFDK CEZALARI AÇIKLADI

Trendyol Süper Lig'den 6 takıma, çeşitli sebeplerle para cezası yaptırımı uygulandı. Yapılan açıklamaya göre; Kayserispor'a 300 bin, Sivasspor'a 120 bin, Fenerbahçe'ye 168 bin, Trabzonspor'a 2 milyon, Kasımpaşa'ya 525 bin ve Beşiktaş'a da 930 bin TL para cezası verildi.

PFDK cezaları açıkladı: Tayyip Talha Sanuç süreci netleşti!

TAYYİP TALHA SANUÇ KRİTİĞİ

Beşiktaş formasıyla kupada ve ligde olmak üzere 4 gün içinde 2 kez kırmızı kart gören savunmacı, taraftarlar tarafından eleştiri oklarının hedefi olarak belirlenmişti.

Sıkça Sorulan Sorular

CEZA SİSTEMİ NASIL İLERLİYOR?
Yönetmelikteki kurallara göre sınırlar belirlenirken, net olunamayan konular oluşması durumunda ise kurul toplanıyor.
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ETİKETLER
#para cezası
#tayip talha sanuç
#Tayyip Talha Sanuç
#Türkiye Futbol Federasyonu
#Pfdk Kararı
#Men Cezası
#Spor
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