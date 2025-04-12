Trabzonspor Emre Belözoğlu'nun yıldızını istiyor: Fatih Tekke'den sürpriz transfer!

Fatih Tekke'nin Trabzonspor'unda yeni transfer hedefi Emre Belözoğlu'nun çalıştırdığı Antalyasporlu Sam Larsson oldu. Trabzonspor için yeni sezon planlamalarını yapan Fatih Tekke, Emre Belözoğlu'nun 10 numarası Sam Larsson için yönetime 'olumlu' rapor verdi.

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Emre Belözoğlu yönetimindeki Antalyasporlu Sam Larsson için transfer talimatı verdi. Trabzonspor yönetimiyle yeni sezon çalışmalarını yürüten Fatih Tekke, Emre Belözoğlu'nun yıldızı Sam Larsson için 'transfer edilirse faydalı olur' dedi ve İsveçli oyuncunun menajeriyle ilk temaslar başladı.

FATİH TEKKE'NİN TRABZONSPOR'UNDA TRANSFER HEDEFİ EMRE BELÖZOĞLU'NUN YILDIZI SAM LARSSON OLDU

Trabzonspor'un başına gelmesiyle birlikte kritik bir planlama sürecine başlayan Fatih Tekke, Emre Belözoğlu'nun yıldızı Sam Larsson'u transfer listesinin başına yazdı! Bordo mavili yönetimin de olumlu yaklaştığı süreçte, Sam Larsson'un menajeriyle ilk temaslar resmen başladı. Trabzonspor'da kadro derinliğini artırmak isteyen Fatih Tekke, Emre Belözoğlu'nun sözleşme uzatma konusunda henüz net bir anlaşmaya varamadığı Sam Larsson için ivedi hareket edilmeli şeklinde görüş bildirdi.

EMRE BELÖZOĞLU'NUN ANTALYASPOR'DAKİ YILDIZI SAM LARSSON'UN SÖZLEŞMESİ BİTİYOR

2022 yazında bedelsiz olarak Antalyaspor'a katılan Sam Larsson, gelecek yaz itibarıyla yeni bir kontrata hazır olacak. 30 Haziran 2025 tarihinde sözleşmesi sona erecek olan İsveçli 10 numara, henüz Antalyaspor ile yeni bir anlaşmaya varmamışken şimdi de devreye Trabzonspor girdi ve tecrübeli hücumcunun menajeriyle temaslara başladı.

FATİH TEKKE'NİN TRANSFER ETMEK İSTEDİĞİ SAM LARSSON'UN ANTALYASPOR'DAKİ PERFORMANSI

Akdeniz ekibiyle bu sezon 26 maça çıkan Sam Larsson, 2040 dakika sahada kaldı ve 6 gol ile 4 asistlik önemli bir katkı sağladı. Halihazırda sözleşmesi de sona eren 32 yaşındaki ofansif orta sahanın, menajeri aracılığıyla yeni teklifleri değerlendirmesi ve Antalyaspor'dan ayrılması bekleniyor.