Arda Güler ve Florentino Perez görüşme gerçekleştirdi: 'Tamam mı devam mı?' kararı belli oldu!

Arda Güler için Real Madrid süreci an itibarıyla netleşti. Fenerbahçe'den transfer olduğu Real Madrid'de yeterince forma süresi bulamayan Arda Güler, kulüp başkanı Florentino Perez ile görüştü ve 'ayrılık' sürecine dair net bir mesaj verdi.

Arda Güler ile Florentino Perez arasındaki görüşmeyi İspanyol basını resmen duyurdu. Fenerbahçe sonrasında Real Madrid'de yeterince forma şansı bulamayan Arda Güler, İspanyol devindeki geleceğiyle ilgili Florentino Perez'e net bir mesaj verdi ve sezon sonunu beklemeye başladı.

ARDA GÜLER'DEN TRANSFER SÜRECİNE KRİTİK YAKLAŞIM

Milli yıldız Arda Güler, kulüp başkanı Florentino Perez ile görüştü ve Carlo Ancelotti'yle devam edilmesi halinde takımdan ayrılmak istediğini ifade etti. Bu kritik hamle, Arda Güler için transfer sürecini de netleştirdi ve İtalyan hocanın sürecine göre yeni bir dönemin başlangıcı oldu. Halihazırda aynı haberde, Endrick gibi yeteneklerin de forma süresi konusundan dolayı hemfikir oldukları ve Ancelotti'nin geleceğine göre ayrılmayı planladıkları belirtildi.

ARDA GÜLER'İN REAL MADRID İLE BU SEZON PERFORMANSI

İspanyol deviyle bu sezon 33 maça çıkan Arda Güler, 1170 dakika sahada kaldı ve 3 gol ile 7 asistlik katkı sağladı.