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 | Burak Ayaydın

Serhat Akın'dan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a olay sözler! Samsunspor-Galatasaray maçından sonra sert açıklamalar geldi

Serhat Akın, Samsunspor-Galatasaray maçını yorumladı ve ayrıca Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u eleştirdi. Samsunspor-Galatasaray maçından sonra YouTube kanalında değerlendirmeler yapan Serhat Akın, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç için "Hisse sattıktan sonra herkes başkanlık yapar." ifadelerini kullandı.

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Serhat Akın'dan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a olay sözler! Samsunspor-Galatasaray maçından sonra sert açıklamalar geldi
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
12.04.2025
saat ikonu 11:31
|
GÜNCELLEME:
12.04.2025
saat ikonu 11:31

Serhat Akın, Samsunspor-Galatasaray maçındaki hakem sürecini değerlendirdi ve ardından da Fenerbahçe Başkanı Ali Koç için sert açıklamalarda bulundu. Fenerbahçeli bir taraftarın sorusu üzerine hisse konusuna değinen Serhat Akın, başkanlık kavramının bu şekilde olmaması gerektiğini anlattı.

SERHAT AKIN'DAN SAMSUNSPOR-GALATASARAY MAÇI İÇİN FLAŞ VAR SİSTEMİ SÖZLERİ!

Samsunspor-Galatasaray mücadelesindeki tartışmalı ofsayt pozisyonu üzerinden değerlendirmeler yapan Serhat Akın, "Hakem kararlarını artık anlayamıyorum. Samsunspor-Galatasaray maçındaki ofsayt neye göre geçerli kabul ediliyor ya da iptal ediliyor, anlamak çok zor artık. VAR'daki çizgi neye göre çiziliyor o da enteresan. Galatasaray yine yenerdi ama maçın gidişatı değişti resmen. Ya bu sistemi kullanamıyorsunuz ya da başka bir şey var. Yani yabancı hakemin bile müdahale edemediği, düzeltemediği bir sıkıntı var. Genel olarak ise Samsunspor'un zaten 1 puan bile alacak durumu yok, şu halleriyle lig üçüncüsü olmaları da bizim futbol kalitemizi gösteriyor. Mesela Fenerbahçe'nin bu Samsunspor'a puanlar kaybetmesini de iyice tartışmak lazım. Bu Samsunspor'a Fenerbahçe nasıl puanlar kaybetti? Hadi Galatasaray'ı kolluyorlar diyelim peki biz neden Samsunspor'a puan verdik? Ayrıca Fenerbahçe de başkalarının galibiyetini beklemek yerine kendisi yenseydi, kendi işini kendisi görseydi." dedi.

Serhat Akın'dan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a olay sözler! Samsunspor-Galatasaray maçından sonra sert açıklamalar geldi

SERHAT AKIN'DAN FENERBAHÇE BAŞKANI ALİ KOÇ İÇİN SERT ÇIKIŞ

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un çok yanlış kararlar aldığını yineleyen Serhat Akın, "Ali Koç bambaşka bir olay. Türkiye'nin en zengin adamı diyorsun ama gidiyor İsrail'e hisse satıyor. Bir de bu durumu savunanlar var; o zaman satalım hepsini, neyi tartışıyoruz. Ali Koç başkan seçilirken hisse satacağım vaadi mi vardı? Hisse sattıktan sonra herkes başkanlık yapar, ben de yaparım. Cengiz Ünder'e o paraları verdiniz, şimdi de aynı meblağlar için kulübün hisselerini satıyorsunuz." sözlerini sarf etti.

Sıkça Sorulan Sorular

SERHAT AKIN FENERBAHÇE'DE KAÇ MAÇA ÇIKMIŞTIR?
Eski futbolcu, Fenerbahçe formasıyla 154 mücadelede boy göstermiş ve 49 gol ile 27 asistlik katkı sağlamıştı.
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#ali koç
#samsunspor
#serhat akın
#Galatasaray-fenerbahçe
#Fenerbahçe Futbol A.ş
#Spor
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