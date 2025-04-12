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 | Burak Ayaydın

Altay Bayındır'a büyük müjde: İngiltere'de bir ilki yaşayacak!

Altay Bayındır için Fenerbahçe sonrasında Manchester United dönemi iyi gitmiyordu. Fenerbahçe'den Manchester United'a transfer olduktan sonra yeterince forma şansı bulamayan Altay Bayındır'a, Andre Onana konusunda müjdeli haber geldi. İşte tüm detaylar.

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Altay Bayındır'a büyük müjde: İngiltere'de bir ilki yaşayacak!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
12.04.2025
saat ikonu 10:12
|
GÜNCELLEME:
12.04.2025
saat ikonu 10:12

Altay Bayındır için Fenerbahçe'den transfer olduğu Manchester United süreci beklenenin aksine fazlasıyla kulübede geçmişti. Fenerbahçe'den Manchester United'a geçiş yaparken yedek kalmayı göze alan Altay Bayındır için esasen süreç beklenenden çok daha sıkıntılı ilerlemiş ve adeta yedek kulübesine hapsolmuştu. An itibarıyla bugün gelinen noktada ise Lyon maçıyla birlikte kritik bir eşik ortaya çıktı ve Ruben Amorim tarafından Andre Onana kritiği yapıldı.

ALTAY BAYINDIR FENERBAHÇE'DEN SONRA MANCHESTER UNITED FORMASINI GİYEMEDİ

Fenerbahçe'den Manchester United'a transfer olduktan sonra sürekli olarak kulübede kalan Altay Bayındır'a çok uzun zaman sonra müjdeli haber geldi. Andre Onana'nın yedeği olan ve as kalecinin kötü performansına rağmen bir türlü şans verilmeyen Altay Bayındır için farklı bir süreç ortaya çıktı ve birinci kaleci olma ihtimali resmen gündeme geldi! Yaptığı hatalarla sık sık adından söz ettiren birinci kaleci Andre Onana, UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalinde oynanan Lyon maçında kalesinde iki gol görmüş ve bardağı taşıran son damlaları da sürece dahil etmişti. Akabinde ise Telegraph'ta yer alan haberde Altay Bayındır için doğru zamanın nihayet geldiği ve artık ilk 11'de başlayacağı duyuruldu.

Altay Bayındır'a büyük müjde: İngiltere'de bir ilki yaşayacak!

ALTAY BAYINDIR İÇİN İNGİLTERE'DE BİR İLK

Manchester United sürecinde yedek bekleyen Altay Bayındır, Ruben Amorim'in fikir değiştirmemesi haline ligdeki Newcastle United maçına ilk 11'de başlayacak ve İngiltere'de ilk kez Premier Lig'de forma giymiş olacak. 2023 yazında İngiliz devine katılan Altay Bayındır, şu ana kadar hiç ligde forma giymedi!

Altay Bayındır'a büyük müjde: İngiltere'de bir ilki yaşayacak!

ALTAY BAYINDIR KUPA KALECİSİ OLMUŞTU

Bu sezon Avrupa Ligi, F.A. Cup ve İngiltere Lig Kupası'nda forma giyen Altay Bayındır; Arsenal karşısındaki başarılı performansıyla penaltılara damga vurmuş ve takımına turu getirmişti.

Sıkça Sorulan Sorular

ALTAY BAYINDIR'IN GELECEĞİ NASIL İLERLEYECEK?
Milli eldivenin, önümüzdeki transfer döneminde İngiliz devinden ayrılması ve düzenli oynayabileceği bir kulübe transfer olması bekleniyor.
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