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 | Burak Ayaydın

Fatih Tekke'nin yıldızına Galatasaray ve Fenerbahçe talip oldu: Trabzonspor'da sansasyonel transfer, ayrılık kapıda!

Fatih Tekke yönetimindeki Trabzonspor'da Uğurcan Çakır transferi için sıcak saatler yaşanıyor. An itibarıyla Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer etmek istediği Uğurcan Çakır, Fatih Tekke'nin de onayıyla Trabzonspor'dan ayrılmaya hazırlanıyor. Sürpriz transfer sürecinde; milli kalecinin Fenerbahçe'ye mi yoksa Galatasaray'a mı imza atacağı çok merak ediliyor, işte tüm ayrıntılar.

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Fatih Tekke'nin yıldızına Galatasaray ve Fenerbahçe talip oldu: Trabzonspor'da sansasyonel transfer, ayrılık kapıda!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
11.04.2025
saat ikonu 12:54
|
GÜNCELLEME:
11.04.2025
saat ikonu 12:54

Fatih Tekke'nin çalıştırdığı Trabzonspor'da milli eldiven Uğurcan Çakır için adeta ayrılık çanları çalıyor. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer etmek istediği Uğurcan Çakır, Fatih Tekke ve Trabzonspor yönetiminin onayıyla birlikte an itibarıyla Karadeniz ekibinden ayrılmaya hazırlanıyor. Kritik süreçteki en büyük detay ise Uğurcan Çakır için yeni adresin Fenerbahçe mi yoksa Galatasaray mı olacağı; zira dev transfere dair flaş gelişmeler söz konusu.

FATİH TEKKE TRABZONSPOR'UNDA UĞURCAN ÇAKIR'IN FENERBAHÇE VE GALATASARAY'A TRANSFERİ GÜNDEMDE

Uğurcan Çakır için uzun zamandır transfer iddiaları gündeme gelirken, son dönemde ise Galatasaray ve Fenerbahçe aynı anda oyuncuya talip oldu. Halihazırda sezon sonuna doğru Galatasaray'ın Uğurcan Çakır için teklif yapmaya hazırlandığını duyuran Yağız Sabuncuoğlu, Fatih Tekke ile bordo mavili yönetimin ayrılığa onay vermesiyle birlikte sarı kırmızılı ekibin direkt olarak devreye gireceğini açıkladı! Ayrıca süreçten hareketle Uğurçan Çakır transferini değerlendiren İbrahim Seten ise milli eldivenin Fenerbahçe-Trabzonspor maçındaki sıcakkanlı davranışlarının bir tezat oluşturduğunu belirtti ve "Fenerbahçe, İrfan Can Kahveci vasıtasıyla Uğurcan Çakır transferini kısık ateşte pişiriyor. Uğurcan Çakır, Galatasaray'dan çok Fenerbahçe'ye yakın." ifadelerini kullandı.

Fatih Tekke'nin yıldızına Galatasaray ve Fenerbahçe talip oldu: Trabzonspor'da sansasyonel transfer, ayrılık kapıda!

UĞURCAN ÇAKIR'IN FENERBAHÇE VE GALATASARAY'A TRANSFER KRİTİĞİ

Trabzonspor ile 2027 yazına kadar sözleşmesi bulunan kaptan, yönetimin izniyle birlikte daha iddialı bir projede yer almaya olumlu yaklaşıyor. Geçmiş dönemlerde de sık sık Avrupa'da oynama hayalini dile getiren Uğurcan Çakır, İstanbul ekipleriyle başarılı 1 yıl geçirdikten sonra makul düzeyde bir Avrupa transferi yapabileceğine inanıyor. Diğer tarafta ise Galatasaray ve Fenerbahçe, milli eldivenle anlaşmak ve kaleyi yıllarca güvene almak hedefini taşıyor.

Fatih Tekke'nin yıldızına Galatasaray ve Fenerbahçe talip oldu: Trabzonspor'da sansasyonel transfer, ayrılık kapıda!

TRANSFER HEDEFİNDEKİ UĞURCAN ÇAKIR'IN TRABZONSPOR İLE SON DÖNEM PERFORMANSI

Trabzonspor formasıyla bu sezon 37 maça çıkan Uğurcan, 44 gol yedi ve 15 maçta ise kalesini tamamen güvene aldı. Milli eldiven, uzun zamandır transfer iddialarının odağı olmuş durumda.

Sıkça Sorulan Sorular

UĞURCAN ÇAKIR İÇİN HANGİ İNGİLİZ DEVİNİN İLGİSİ VARDI?
Bir dönem Manchester United için İngiliz basınında Uğurcan Çakır iddiaları gündeme gelmişti.
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ETİKETLER
#trabzonspor
#Uğurcan Çakır
#fatih tekke
#Galatasaray Transferleri
#Fenerbahçe Transferi
#Transfer Haberleri
#Spor
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