Beşiktaş'ta Divan Kurulu gerginliği: Hasan Arat'a 'terbiyesiz' çıkışı!

Beşiktaş'ın 2025 yılı 1. olağan divan kurulu toplantısına Hasan Arat ile Tevfik Yamantürk tartışması damga vurdu. ICEC İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı-Anadolu Oditoryumu'nda yapılan toplantıda, eski başkan Hasan Arat ile Beşiktaş Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk arasında gerginlik yaşandı.

HASAN ARAT'A 'TERBİYESİZ' ÇIKIŞI

Anlık tansiyonun yükseldiği kurulda; Hasan Arat'tan Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk'e "Utanmaz adam!" sözleri sarf edilirken, cevap olarak ise "Utanmaz sensin terbiyesiz! Hadsiz!" yanıtı geldi. Akabinde ise ikili arasına giren üyeler tansiyonu düşürürken, Beşiktaş Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk toplantı açılış konuşmasında, "Tatsız bir başlangıç oldu. Beşiktaş'a yakışmayacağı için üzerine çok gitmiyorum. Bizim kültürümüzde, Beşiktaş'ın kültüründe düşene vurmamak var. Ama alıp da gideni, kaçıp da gideni sonuna kadar kovalamak da var. İster yanına Polonya cumhurbaşkanını alsın, ister Katar emirini alsın mezara kadar kovalayacağım. Gündemde bu yoktu. Ben medeni bir insan gibi geldim. Yıllardır tanıdığım, yaşıt olduğumuz, benden büyük insanlar var. Ön sıralara selam verirken yüz yüze kaldık, iş buralara geldi." ifadelerini kullandı.