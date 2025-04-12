Beşiktaş evinde Başakşehir'i konuk edecek! İşte detaylar

Gelecek sezon UEFA Avrupa Ligi'ne gitmek isteyen Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 31. hafta maçında evinde Başakşehir'i konuk edecek. İşte detaylar...

Beşiktaş Trendyol Süper Lig'in 31. hafta maçında evinde Başakşehir'i misafir ediyor. Karşılaşma saat 19.00'da Tüpraş Stadı'nda oynanacak ve düdük Cihan Aydın'da olacak.

BEŞİKTAŞ İSTİKRARSIZ DURUMU BİTİRMEK İSTİYOR

Trendyol Süper Lig'de istikrarsız bir sezon geçiren siyah-beyazlı takım, şuana kadar oynadığı 28 maçta 13 galibiyet, 9 beraberlik, 6 mağlubiyet ile topladığı 48 puanla 4. sırada kendisine yer buldu.

Ligde çıktığı son 5 müsabakada 2'şer galibiyet ve mağlubiyetin yanı sıra bir de beraberlik yaşayan siyah-beyazlı ekip, Başakşehir karşısında kazanarak istikrarsız görüntüsüne son vermeyi hedefliyor.

Üçüncü sıradaki Samsunspor ile puan farkını 3'e indiren bir maçı eksik Beşiktaş, 3 puan alarak Avrupa kupaları iddiasını sürdürmek istiyor.

BEŞİKTAŞ'TA 7 EKSİK VAR

Beşiktaş'ta yarın toplam 7 futbolcu görev alamayacak.

Tedavileri devam eden savunma futbolcuları Felix Uduokhai, Emirhan Topçu ve Bakhtiyor Zaynutdinov ile Kolombiyalı orta saha Elan Ricardo'nun yanı sıra Necip Uysal formasından uzak kalacak.

Kırmızı kart cezalısı Tayyip Talha Sanuç da yarın forma giyemeyenler arasında.

Galatasaray derbisinde direkt kırmızı kart görerek iki maç men cezası alan Semih Kılıçsoy da Başakşehir maçında kadroda yer almayacak ve cezasını tamamlayacak.

4 KİŞİ CEZA SINIRINDA

Siyah-beyazlı futbol takımında dört futbolcu da sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Beşiktaş'ta Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Arthur Masuaku ve Ciro Immobile, kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve Süper Lig'in 32. haftasında Göztepe ile deplasmanda oynanacak karşılaşmada forma giyemeyecek.