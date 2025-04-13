Rıdvan Dilmen'in Victor Osimhen iddiası gündem oldu:

Rıdvan Dilmen, Victor Osimhen'in Galatasaray'daki geleceğine ilişkin analizlerde bulundu. Samsunspor-Galatasaray maçındaki röportajdan hareketle Victor Osimhen'in transfer sürecini irdeleyen Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın işinin zor olacağını ifade etti.

RIDVAN DİLMEN'DEN GALATASARAYLI VICTOR OSIMHEN İÇİN TRANSFER YORUMU

Samsunspor-Galatasaray maçından sonra geleceğiyle ilgili açıklamalar yapan Osimhen, "Benimle ilgili hep söylentiler oluyor. Ama ben anı yaşıyorum. Şu anda keyfime bakıyorum. Taraftarımız da inanılmaz destek oldu bana. Sadece bana da değil, arkadaşlarımın ve ailemin de yanında oldular. Herkes için en iyisi ne olacaksa karar alınacaktır. Fakat Galatasaray sonsuza kadar kalbimde olacak." demişti. Bu röportajdan hareketle süreci yorumlayan Rıdvan Dilmen, "Ben, Galatasaray’ın konuşulan rakamları Osimhen için bulacağını düşünüyorum ama yeterli olacağına inanmıyorum. Zaten ona da her Galatasaraylı, her futbolseverin saygı duyacağını düşünüyorum. Muhtemeldir Avrupa’daki en büyük 5-6 kulüpten biri isteyecektir Osimhen’i, belki de istemişlerdir. Şimdi böyle bir teklif gelirse Osimhen’e, o son cümlesi var ya (Galatasaray sonsuza kadar kalbimde olacak), temmuz ayında açıklar onu ve ne olacağını görürüz." dedi.