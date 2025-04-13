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 | Burak Ayaydın

Rıdvan Dilmen'in Victor Osimhen iddiası gündem oldu: "Ne olacağını göreceğiz"

Rıdvan Dilmen'den Galatasaray'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen için çarpıcı açıklamalar geldi. Victor Osimhen'in Galatasaray'daki transfer sürecini değerlendiren Rıdvan Dilmen, yaz dönemini işaret etti.

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Rıdvan Dilmen'in Victor Osimhen iddiası gündem oldu:
KAYNAK:
Habertürk
|
GİRİŞ:
13.04.2025
saat ikonu 12:51
|
GÜNCELLEME:
13.04.2025
saat ikonu 12:54

Rıdvan Dilmen, Victor Osimhen'in Galatasaray'daki geleceğine ilişkin analizlerde bulundu. Samsunspor-Galatasaray maçındaki röportajdan hareketle Victor Osimhen'in transfer sürecini irdeleyen Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın işinin zor olacağını ifade etti.

RIDVAN DİLMEN'DEN GALATASARAYLI VICTOR OSIMHEN İÇİN TRANSFER YORUMU

Samsunspor-Galatasaray maçından sonra geleceğiyle ilgili açıklamalar yapan Osimhen, "Benimle ilgili hep söylentiler oluyor. Ama ben anı yaşıyorum. Şu anda keyfime bakıyorum. Taraftarımız da inanılmaz destek oldu bana. Sadece bana da değil, arkadaşlarımın ve ailemin de yanında oldular. Herkes için en iyisi ne olacaksa karar alınacaktır. Fakat Galatasaray sonsuza kadar kalbimde olacak." demişti. Bu röportajdan hareketle süreci yorumlayan Rıdvan Dilmen, "Ben, Galatasaray’ın konuşulan rakamları Osimhen için bulacağını düşünüyorum ama yeterli olacağına inanmıyorum. Zaten ona da her Galatasaraylı, her futbolseverin saygı duyacağını düşünüyorum. Muhtemeldir Avrupa’daki en büyük 5-6 kulüpten biri isteyecektir Osimhen’i, belki de istemişlerdir. Şimdi böyle bir teklif gelirse Osimhen’e, o son cümlesi var ya (Galatasaray sonsuza kadar kalbimde olacak), temmuz ayında açıklar onu ve ne olacağını görürüz." dedi.

Rıdvan Dilmen'in Victor Osimhen iddiası gündem oldu: "Ne olacağını göreceğiz"

Sıkça Sorulan Sorular

OSIMHEN BU SEZON KAÇ GOL ATTI?
Galatasaray formasıyla 33 maça çıkan Nijeryalı, 29 gol ve 6 asistlik önemli bir katkı sağladı.
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#Spor
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