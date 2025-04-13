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 | Burak Ayaydın

Trabzonspor'da Simon Banza'nın alternatifi olarak Paul Onuachu transferi: Süper Lig'den bir takım daha istiyor!

Trabzonspor Simon Banza'nın yerine transfer etmek isteği Paul Onuachu için Göztepe ile rakip oldu. Simon Banza'nın yüksek bonservisi sebebiyle eski golcüsü Paul Onuachu transferini gündemine alan Trabzonspor'a, Avrupa hedefi olan Göztepe'den karşı atak geldi.

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Trabzonspor'da Simon Banza'nın alternatifi olarak Paul Onuachu transferi: Süper Lig'den bir takım daha istiyor!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
13.04.2025
saat ikonu 12:23
|
GÜNCELLEME:
13.04.2025
saat ikonu 12:27

Trabzonspor Simon Banza'nın alternatifi olarak Paul Onuachu transferi için nabız yoklarken, Romulo'yu satmaya hazırlanan Göztepe de an itibarıyla yarışa ortak oldu. İngiliz basını flaş gelişmeyi duyururken, hem Trabzonspor'un hem de Göztepe'nin Paul Onuachu transferini çok istediğini belirtti.

TRABZONSPOR'DA SIMON BANZA'NIN YERİNE PAUL ONUACHU TRANSFERİ

Simon Banza'nın kiralık sözleşmesinin bitmesiyle birlikte forvetsiz kalacak olan Trabzonspor, eski golcüsü Paul Onuachu'yu gündemine aldı ve kulübüyle temaslara başladı. Southampton'ın Premier Lig'den küme düşmesiyle birlikte Paul Onuachu'nun da sözleşmesinin son yılına girmesini fırsat olarak gören Trabzonspor, Simon Banza sonrasında mali anlamda uygun bir planlama için harekete geçti. Karadeniz ekibi sürpriz transfer için ince eleyip sık dokurken, Göztepe'nin de Paul Onuachu için devreye girmesiyle hesaplar karıştı.

Trabzonspor'da Simon Banza'nın alternatifi olarak Paul Onuachu transferi: Süper Lig'den bir takım daha istiyor!

PAUL ONUACHU'YU TRANSFER ETMEK İSTEYEN GÖZTEPE VE SOUTHAMPTON AYNI ŞİRKETE BAĞLI

Göztepe'nin Southampton ile aynı şirkete bağlı olması, İngiliz basını tarafından Trabzonspor için süreçteki en büyük engel olarak ifade edildi. Halihazırda Romulo sonrası için takviye yapmaya hazırlanan İzmir ekibi, Paul Onuachu ile Avrupa kupalarında da daha iddialı bir takım olmayı hedefliyor.

PAUL ONUACHU TRABZONSPOR'U İSTİYOR

İngiltere'den ayrılmaya hazırlanan Paul Onuachu; Süper Lig tercihini eski kulübü Trabzonspor'dan yana kullanmak isterken, sözleşmesinin son yılına giren oyuncunun geleceğiyle ilgili süreç an itibarıyla tamamen Southampton'ın inisiyatifinde görülüyor.

Trabzonspor'da Simon Banza'nın alternatifi olarak Paul Onuachu transferi: Süper Lig'den bir takım daha istiyor!

PAUL ONUACHU'NUN PERFORMANSI

İngiliz ekibiyle bu sezon 25 maça çıkan Onuachu, 4 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.

Sıkça Sorulan Sorular

ONUACHU'NUN TRABZONSPOR PERFORMANSI NASILDI?
Karadeniz ekibiyle toplam 25 maça çıkan Nijeryalı hücumcu, 17 gol ve 4 asistlik skor üretmişti.
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