Altay Bayındır ilk Premier Lig maçına çıktı! İstediği sonucu alamadı

Milli kalecimiz Altay Bayındır, Manchester United forması ile ilk kez bir Premier Lig maçında sahaya çıktı. Newscatle deplasmanına giden Kırmızı-Şeytanlar istediği sonucu alamazken Altay ilk lig maçında kalesinde 4 gol görmüş oldu.

MAÇIN ÖYKÜSÜ

St. James' Park stadyumunda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı 24. dakika Tonali ve 37. dakikada Garnacho'nun karşılıklı golleri ile 1-1 sona erdi.

İkinci yarıda ise 49. ve 64. dakikada Barnes ve 77. dakikada Guimaraes'in golleriyle Newcastle sahadan 4-1'lik skorla 3 puanı alan taraf oldu.

KADROYA ALINMADI

Son zamanlarda hatalı goller yiyerek eleştirilerin odağı haline gelen Kamerunlu kaleci Andre Onana bu karşılaşmada kadroya alınmadı.

İLK KEZ PREMİER LİG MAÇINA ÇIKTI

Altay bu sezon 6. maçına çıkarken kariyerinde ilk kez bir Premier Lig maçı heyecanı yaşamış oldu. Milli kaleci 2 yıldır formasını giydiği Manchester United'ta şuana kadar 7. maçına çıkmış oldu.