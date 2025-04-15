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 | Burak Ayaydın

Fenerbahçe'de Sofyan Amrabat'tan önce milli yıldız veda ediyor: Transferde ters köşe!

Fenerbahçe'de İsmail Yüksek'in ayrılığı Sofyan Amrabat'ın önüne geçmiş durumda. Fenerbahçe'nin milli yıldızı İsmail Yüksek'e an itibarıyla Benfica'nın talip olduğu süreç, Sofyan Amrabat'tan önce flaş bir vedalaşmayı gündeme getirdi. İşte tüm detaylar.

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Fenerbahçe'de Sofyan Amrabat'tan önce milli yıldız veda ediyor: Transferde ters köşe!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
15.04.2025
saat ikonu 14:47
|
GÜNCELLEME:
15.04.2025
saat ikonu 15:35

Fenerbahçe'nin orta sahasında Sofyan Amrabat'tan önce İsmail Yüksek transferi gerçekleşiyor. Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün formasını giydiği Benfica, an itibarıyla İsmail Yüksek transferi için devreye girdi ve sarı lacivertli orta sahada Sofyan Amrabat öncesinde ayrılık çanları çalmaya başladı.

FENERBAHÇE'DE SOFYAN AMRABAT'TAN ÖNCE İSMAİL YÜKSEK TRANSFER OLUYOR

Fenerbahçe'de performansıyla eleştiri konusu olan Sofyan Amrabat'ın kısa vadede satılması beklenirken, taraftarlara İsmail Yüksek tezatı vurdu! Halihazırda Sofyan Amrabat'tan memnun olmayan ve İsmail Yüksek'in daha çok oynatılmasını isteyen Fenerbahçeli futbolseverler, Benfica'nın devreye girmesiyle birlikte şaşkınlık yaşadı. Jose Mourinho'nun ikinci planda tuttuğu milli yıldıza, Şansal Büyüka'nın haberine göre Benfica'nin ciddi anlamda ilgisi var ve gelecek yaz döneminde transferi ivedi şekilde bitirmek istiyorlar. Süreçten hareketle Sofyan Amrabat'ın tekrar tartışıldığı dönem, İsmail Yüksek'in ayrılığıyla sonuçlanacak ve yeni takviyeler gerçekleşecek gibi duruyor.

Fenerbahçe'de Sofyan Amrabat'tan önce milli yıldız veda ediyor: Transferde ters köşe!

SOFYAN AMRABAT İÇİN MEHMET DEMİRKOL NET KONUŞMUŞTU

Sivasspor-Fenerbahçe maçını değerlendiren Mehmet Demirkol, sarı lacivertli takımdaki değişime dair kritik bir yorum yapmış ve Sofyan Amrabat oynamıyorken Fenerbahçe orta sahasının daha iyi olduğunu söylemişti.

İSMAİL YÜKSEK MİLLİ MAÇLARDA ETKİLİ OLDU

Bu sezon sakatlık da yaşayan ve ardından gelen süreçte A Milli Takım formasıyla iyi performanslar gösteren İsmail Yüksek, geçtiğimiz dönemlerde de Benfica ile anılmıştı. Milli yıldızın 2027 yazına kadar sözleşmesinin bulunduğu sürecin, Benfica tarafından ödenecek yüksek bir bonservis bedeliyle sona erdirilmesi bekleniyor.

Fenerbahçe'de Sofyan Amrabat'tan önce milli yıldız veda ediyor: Transferde ters köşe!

İSMAİL YÜKSEK VE SOFYAN AMRABAT'IN PERFORMANSI

İsmail Yüksek sarı lacivertli formayla 24 maça çıkıp 1398 dakika sahada kalırken, Sofyan Amrabat ise 40 mücadelede yer aldı ve 3052 dakika yer buldu.

Sıkça Sorulan Sorular

AMRABAT SÜRECİ NEDİR?
Satın alma opsiyonuyla kiralanan defansif orta sahanın sözleşme süreciyle birlikte direkt olarak satılması beklenirken, İsmail Yüksek için sürpriz bir gelişme yaşandı.
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#Spor
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